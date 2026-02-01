HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thực hiện "5 tiên phong" thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân

M.Chiến - V.Duẩn

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp lớn tham gia dẫn dắt, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ; doanh nghiệp nhỏ hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp

Ngày 31-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ nhiệm vụ tổng quát trong thời gian tới là tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị có liên quan phát triển kinh tế tư nhân.

Về phía Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu thực hiện "5 thông": Thể chế, thủ tục thông thoáng (giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp - DN); hạ tầng đồng bộ và thông suốt (giảm chi phí đầu vào, tăng tính cạnh tranh); con người và quản trị thông minh (để tăng năng suất lao động); nguồn lực cho DN tư nhân phải được khơi thông (tiếp cận bình đẳng và phát triển các nguồn lực, nguồn vốn nhà nước dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn vốn xã hội); khó khăn, vướng mắc của DN phải được chia sẻ, cảm thông (để có chính sách phù hợp).

Về phía DN, Thủ tướng đề nghị "5 tiên phong": Tiên phong đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế; tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực, tạo việc làm, sinh kế cho người dân và thực hiện an sinh xã hội; tiên phong trong xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách và thực thi pháp luật nghiêm túc; tiên phong trong xây dựng văn hóa, nhân văn trong hoạt động, kinh doanh; tiên phong đóng góp, huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước, trong đó có hợp tác công - tư.

Người đứng đầu Chính phủ cũng thống nhất việc xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ, giao việc lớn, việc khó, việc đột phá cho DN, nhằm thể hiện lòng tin, tinh thần kiến tạo, sự đánh giá, quan tâm, trách nhiệm với DN. Thủ tướng cũng đề nghị các DN lớn tham gia dẫn dắt, hỗ trợ DN nhỏ; DN nhỏ hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển thành DN.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt - chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo.

