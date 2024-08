Thực hiện Di chúc của Bác Hồ, xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng lớn mạnh

Hội thảo kết nối trực tuyến đến điểm cầu công an 63 tỉnh, thành phố. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có thư gửi hội thảo.



Đến dự và chủ trì hội thảo có GS-TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Hội thảo nhằm làm rõ ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá quá trình thực hiện và phát huy giá trị Di chúc trong xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh đây cũng là dịp để lực lượng CAND nói chung và Công an tỉnh Hà Nam nói riêng ôn lại, khắc sâu hơn công lao to lớn, những quan điểm, tư tưởng, những lời chỉ bảo ân cần, sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng CAND; cũng như những tình cảm sâu nặng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng CAND đối với Người.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ: "Trải qua 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng CAND đã phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, nêu cao tinh thần đoàn kết, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, hun đúc bản lĩnh vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; chấp hành nghiêm kỷ luật, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định Di chúc của Bác đã để lại những bài học vô cùng quý báu. Trong đó có bài học về tăng cường và bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp về mọi mặt của Đảng - nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND; bài học về hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân…

. Sáng cùng ngày, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) - Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng A03.

Chiều cùng ngày, Bộ Công an đã tổ chức lễ thông báo, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình; điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đến nhận, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.