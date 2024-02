Thực hư các sản phẩm giải rượu?

Trong những ngày Tết Nguyên đán, cánh mày râu khó tránh được rượu bia. Chỉ đôi chén chúc tụng cũng có thể say nếu tửu lượng kém. Dưới đây là cách giải rượu nhanh, hiệu quả và an toàn cho những người say rượu.