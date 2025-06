Thực hư khu biệt phủ cả ngàn m2 của Tuấn "thần đèn" ngoài đê sông Mã?

Trước đó, ngày 2-6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã ra các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn"; SN 1973, ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về 2 tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Ngoài Tuấn "thần đèn", Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người khác. Trong đó, có 3 bị can bị khởi tố giống tội danh của Nguyễn Anh Tuấn.

Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn "thần đèn" tại cơ quan công an. Ảnh: VTV

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Tuấn "thần đèn" thành lập, điều hành hàng chục doanh nghiệp được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tuấn đã chỉ đạo các đối tượng liên quan tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất được quy định của giấy phép, với tổng khối lượng đặc biệt lớn.

Ngoài ra, Tuấn cũng kê khai, báo cáo không đúng khối lượng khai thác, giá trị mua bán khoáng sản, để ngoài sổ sách, che giấu cơ quan chức năng một phần doanh thu thực tế từ việc tiêu thụ khoáng sản, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tài sản nhà nước.