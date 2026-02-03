HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thực hư thông tin bé 3 tuổi bị sâu biển cắn nguy kịch, gia đình tha thiết kêu gọi hỗ trợ máu hiếm

Ngọc Giang

(NLĐO)- Một tài khoản trên mạng xã hội lan truyền thông tin cháu bé 3 tuổi bị sâu biển cắn phải truyền máu hiếm tại một bệnh viện Vũng Tàu

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin kêu gọi cộng đồng chia sẻ để cứu giúp một cháu bé 3 tuổi bị "rết biển (sâu biển) cắn", đang nguy kịch và cần truyền gấp nhóm máu hiếm Rh- tại một bệnh viện ở Vũng Tàu (TPHCM).

Bài đăng nêu tình trạng cháu rất nặng, cần khoảng 200–300 ml máu, kèm theo số điện thoại người được cho là mẹ cháu để kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp.

Nội dung bài đăng "Mong cộng đồng mạng và tất cả mọi người mở lòng chia sẻ thông tin để cứu giúp một bé nhỏ đang nguy kịch. Bé 3 tuổi không may bị rết biển (còn gọi là sâu biển) cắn, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện ở Vũng Tàu. Tình trạng của cháu rất nặng và đang cần truyền gấp nhóm máu hiếm Rh-, khoảng 200–300ml. Gia đình tha thiết kêu gọi ai có cùng nhóm máu có thể hỗ trợ khẩn cấp".

img

Thông tin này được đăng tải và nhận về hàng ngàn lượt chia sẻ trên mạng xã hội

Những thông tin này sau đó được hàng ngàn lượt chia sẻ và kêu gọi trên mạng xã hội. Phóng viên Báo Người Lao Động cũng gọi nhiều lần vào số điện thoại đi kèm, được cho là mẹ của bé 3 tuổi nhưng không có người nghe máy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã chính thức phát đi thông báo khẳng định không tiếp nhận, cấp cứu hay điều trị bất kỳ trường hợp bệnh nhi nào như nội dung đang được lan truyền nói trên.

Theo bệnh viện, qua kiểm tra, xác minh toàn bộ hệ thống tiếp nhận và điều trị, thông tin trong các bài đăng là không chính xác, có dấu hiệu gây hoang mang dư luận và tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, trục lợi từ lòng tốt của cộng đồng.

Theo cơ quan chức năng, biển Vũng Tàu ghi nhận sâu biển thường từ các tháng 4, 5, với thời tiết này rất hiếm và hầu như không có sâu biển. Những ngày qua, khu vực biển Vũng Tàu cũng chưa ghi nhận thông tin du khách bị sâu biển tấn công.

Sâu biển (hay rết biển, giun biển) là loài nhiều tơ có hình dáng giống sâu róm, dài 10-15 cm, thân màu đen/xanh/xám với lông dày, thường xuất hiện vào mùa sinh sản (tháng 4-8) ở Vũng Tàu cũng ghi nhận sâu biển vào thời điểm mùa hè. Chúng di chuyển trong nước, nằm dưới cát, tiết độc tố qua lông gây ngứa rát, sưng đỏ da khi chạm vào. Sâu biển thường xuất hiện theo mùa khi thời tiết thay đổi và biến mất sau một khoảng thời gian ngắn, đây là hiện tượng tự nhiên.


Tin liên quan

Xôn xao clip nữ đồng nghiệp trẻ liên tục bị sàm sỡ ở khu vực nhà vệ sinh: Công an vào cuộc

Xôn xao clip nữ đồng nghiệp trẻ liên tục bị sàm sỡ ở khu vực nhà vệ sinh: Công an vào cuộc

(Dân trí) - Công an đã vào cuộc liên quan vụ clip, hình ảnh nam công nhân có hành vi liên tục chạm tay vào cơ thể của nữ đồng nghiệp trong công ty ở Đồng Nai

Sacombank lên tiếng về thông tin không thưởng Tết cho nhân viên

(NLĐO) - Ngày 27-1, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) năm nay không chi trả thưởng cuối năm cho cán bộ nhân viên.

Sự thật về hình ảnh “sườn heo đông lạnh có màu "lạ" đưa vào trường học ở TPHCM”

(NLĐO) - Hội cha mẹ học sinh kiểm tra đột xuất nguyên liệu chế biến thức ăn bán trú cho học sinh, phát hiện thịt heo, sườn heo đông lạnh, kém chất lượng

