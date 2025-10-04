HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thực hư thông tin bệnh viện từ chối tiếp nhận bệnh nhi vì không có giấy tờ và tiền viện phí

Tr.Đức

(NLĐO)- Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả khẳng định "Thông tin từ chối tiếp nhận bệnh nhi vì không có giấy tờ và tiền viện phí..." là bịa đặt, không đúng

Ngày 4-10, dại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã có công văn gửi Công an phường Cửa Ông đề nghị xác minh, xử lý hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của bệnh viện.

Bệnh viện Cẩm Phả lên tiếng về thông tin từ chối tiếp nhận bệnh nhi không giấy tờ - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả ban hành công văn gửi cơ quan công an về việc đề nghị xác minh, xử lý thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Trước đó, tối 2-10, tài khoản Facebook cá nhân "Trương Hiển" đăng tải bài viết kêu gọi giúp đỡ cho một cháu bé 10 tháng tuổi bị bỏng, kèm nội dung cho rằng "Bệnh viện Cẩm Phả từ chối tiếp nhận bệnh nhi vì không có giấy tờ và tiền viện phí".

Bài viết còn khẳng định "chỉ khi có sự can thiệp của cá nhân và câu lạc bộ thiện nguyện thì cháu bé mới được điều trị". Cùng với đó, bài viết kêu gọi quyên góp, gây hiểu lầm rằng bệnh viện thiếu trách nhiệm, bỏ mặc bệnh nhân.

Trước thông tin này, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả khẳng định đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt. Bởi theo quy định, mọi trường hợp cấp cứu đều được tiếp nhận và xử trí kịp thời, không có bất kỳ bệnh nhân nào bị từ chối điều trị. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi được bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ chi phí điều trị theo đúng chính sách của nhà nước.

Cũng theo đại diện bệnh viện, qua rà soát toàn bộ bệnh nhân đến khám chữa bệnh trong vòng 15 ngày trở lại đây (trên phần mềm quản lý khám chữa bệnh viện - HIS), tất cả các bệnh nhân cấp cứu, khi đến bệnh viện đều được tiếp nhận và xử lý kịp thời, không có bất cứ trường hợp nào không được hoặc bị từ chối điều trị.

Trường hợp duy nhất liên quan đến bệnh nhi bị bỏng, ngày 2-10, cháu bé 10 tháng tuổi nhập viện, được bác sĩ khoa Ngoại thăm khám, chẩn đoán nhiễm trùng vết bỏng vùng đùi, cẳng, bàn chân 2 bên, diện tích khoảng 9%.

Bác sĩ đã tư vấn cho mẹ cháu về việc chỉ định chuyển tuyển lên Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh để đảm bảo điều trị cho cháu bé được tốt hơn (cháu mới 10 tháng tuổi; bỏng khá rộng và đã có dấu hiệu nhiễm trùng...). Tuy nhiên, gia đình không thực hiện chuyển tuyến, mà đưa cháu điều trị tại Bệnh viện Cẩm Phả.

Trong công văn gửi cơ quan chức năng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả đề nghị xử lý nghiêm hành vi đưa tin sai sự thật, yêu cầu chủ tài khoản Facebook gỡ bỏ nội dung sai lệch và công khai xin lỗi để khôi phục danh dự cho bệnh viện, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Bệnh viện cũng nhấn mạnh cam kết luôn nỗ lực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trẻ em, không phân biệt đối xử, tuân thủ đúng quy định pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

thông tin sai sự thật bệnh viện đa khoa chối tiếp nhận bệnh nhi không có tiền viện hí
