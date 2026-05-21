Thực hư thông tin “hô biến” thịt heo thành thịt bò gây xôn xao ở Gia Lai

Sáng 21-5, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết Công an phường đang củng cố hồ sơ để xử lý một chủ quầy thịt trên địa bàn do có hành vi bán thịt heo nhưng nói là thịt bò cho khách hàng.

Phần thịt heo nhưng bà V.T.X.H. lại nói là thịt bò, sau đó bán cho khách hàng

Trước đó, ngày 16-5, một tài khoản mạng xã hội phát video trực tiếp phản ánh nghi vấn quầy thịt tại khu vực trước số 115 Nguyễn Hữu Thọ, cạnh chợ Đầm (phường Quy Nhơn) "phù phép" thịt heo thành thịt bò.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền, gây xôn xao dư luận.

Qua xác minh, Công an phường Quy Nhơn xác định quầy thịt do bà V.T.X.H. (56 tuổi) làm chủ. Trong ngày xảy ra vụ việc, bà H. mua thịt heo từ đầu mối mang ra bán, đồng thời còn một lượng thịt bò tồn từ hôm trước.

Khi khách hỏi mua thịt bò, bà H. đã dùng thịt heo bán cho khách nhưng giới thiệu là thịt bò, dẫn đến bức xúc và nghi ngờ từ phía người mua.

Cơ quan chức năng khẳng định không phát hiện việc sử dụng hóa chất hay tẩm ướp để biến thịt heo thành thịt bò.

Quầy hàng thịt của bà V.T.X.H. tại Quy Nhơn

Tuy nhiên, hành vi bán sai loại hàng hóa của bà H. có dấu hiệu lừa dối khách hàng và đang được xử lý theo quy định.