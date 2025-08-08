HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Thực hư tờ trình cho thôi việc 9 cán bộ khiến dư luận xôn xao

Như Quỳnh

(NLĐO) - Chính quyền xã khẳng định thông tin về tờ trình đề nghị cho thôi việc 9 cán bộ xã khiến dư luận xôn xao là thông tin thất thiệt.

Ngày 7-8, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh "Tờ trình đề nghị cho thôi việc" theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ đối với 9 cán bộ, công chức Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND xã Tả Van, tỉnh Lào Cai. Thông tin này nhanh chóng lan truyền, gây xôn xao dư luận.

Thực hư tờ trình cho thôi việc 9 cán bộ khiến dư luận xôn xao- Ảnh 1.

Tờ trình thất thiệt về việc cho 9 cán bộ nghỉ việc gây dư luận xôn xao. Ảnh: Công an Lào Cai


Liên quan đến sự việc trên, đại diện UBND xã Tả Van, tỉnh Lào Cai khẳng định văn bản trên là giả mạo, sai sự thật. Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Theo cơ quan chức năng, nội dung bị phát tán có dấu hiệu tạo dựng nhằm mục đích xấu, ảnh hưởng uy tín cơ quan và quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chính quyền khuyến cáo người dân không chia sẻ, bình luận hay phát tán văn bản giả mạo. Các hành vi tung tin giả, bịa đặt hoặc lan truyền thông tin sai sự thật có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

