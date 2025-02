Thực hư việc gặp khó trong đăng ký xe

Cấp đổi giấy phép lái xe tăng đột biến

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM, cho biết số lượng người dân đến cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) tăng đột biến trong những tháng cuối năm 2024 và đầu năm 2025. Nguyên nhân chính được cho là do Luật Trật tự an toàn giao thông mới có hiệu lực, ảnh hưởng đến tâm lý người dân. Nhu cầu tăng đột biến gây áp lực lên việc cung ứng phôi GPLX, vốn do Cục Đường bộ Việt Nam phân bổ. Đến hết tháng 10-2024, Sở GTVT TP HCM chỉ nhận được 581.400 phôi trên tổng số 710.000 phôi theo hợp đồng đã ký với Cục Đường bộ Việt Nam (đạt 81,8%).

Bên cạnh đó, Sở GTVT TP HCM cũng gặp khó khăn trong việc mua sắm vật tư in GPLX, bao gồm mực in, phim trung gian… do vướng mắc các quy định mới của Luật Đấu thầu. Thời gian hoàn tất ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu cung cấp nguyên vật liệu in ấn bị chậm trễ.

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt phôi GPLX, Sở GTVT TP HCM đã chủ động liên hệ với các tỉnh, thành lân cận để mượn tạm phôi. Về vấn đề vật tư, sở đã áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn để ký hợp đồng với Trung tâm Kỹ thuật Tài liệu nghiệp vụ, cung cấp 19 cuộn Ribbon và 34 cuộn phim trung gian, đủ để in ấn khoảng 14.250 GPLX. Tiếp đó, sở tiếp tục ký thêm hợp đồng với giá trị gần 300 triệu đồng để bảo đảm việc in ấn GPLX cho người dân.

Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng GPLX tồn đọng cần xử lý lên đến 172.800, bao gồm GPLX cho học viên có kết quả sát hạch, GPLX đề nghị cấp đổi và GPLX đăng ký trực tuyến. Để giải quyết khối lượng công việc này, Sở GTVT TP HCM dự kiến cần 50 ngày, với điều kiện phải có đủ vật tư, tổ chức làm tăng ca để đạt sản lượng in 3.000 GPLX/ngày và bảo đảm trang thiết bị hoạt động ổn định.