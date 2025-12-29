Thực tế rõ ràng, không thể xuyên tạc

Nhiều luận điệu không chỉ thiếu căn cứ mà còn cố tình bóp méo sự thật, phủ nhận nỗ lực lớn lao của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, trong khi thực tế đã chứng minh điều ngược lại

Trong năm 2025, miền Bắc và miền Trung nước ta tiếp tục hứng chịu những cơn bão và lũ lịch sử. Đặc biệt, hàng loạt trận mưa lớn kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh, thành miền Trung.

Cứu trợ không chậm trễ

Trước những thiệt hại, mất mát ấy, bên cạnh sự đồng lòng của nhân dân cả nước, lại xuất hiện một số luận điệu xuyên tạc, quy chụp rằng "Nhà nước chậm trễ, vô cảm, để dân tự bơi"; "khắc phục chỉ mang tính hình thức, tiền cứu trợ bị xà xẻo"...

Những luận điệu này không chỉ thiếu căn cứ mà còn cố tình bóp méo sự thật, phủ nhận nỗ lực lớn lao của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Thực tế đã chứng minh điều ngược lại.

Trước hết, phản ứng của Nhà nước ta là nhanh chóng, quyết liệt và có hệ thống; không hề "chậm trễ". Ngay khi tình hình bão lũ có diễn biến phức tạp tại các tỉnh, thành Bắc Trung Bộ và miền Trung, ngày 29-9, Thủ tướng đã ban hành Công điện 178/CĐ-TTg về việc khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10, chỉ đạo các cơ quan chức năng và lãnh đạo các địa phương liên quan ứng phó khẩn cấp.

Bộ Quốc phòng đã điều động hàng vạn lượt cán bộ, chiến sĩ; hàng ngàn phương tiện như tàu, thuyền, xe, xuồng tham gia cứu hộ, cứu nạn. Chỉ trong thời gian ngắn sau bão lũ, lực lượng quân đội đã tiếp cận được hầu hết các xã bị cô lập ở nhiều địa phương, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tại một số tỉnh, thành miền Trung, trong tháng 10 và 11-2025, khi mưa lũ dâng cao kỷ lục, trực thăng quân sự cất cánh hàng trăm lượt vận chuyển lương thực, thuốc men vào các nơi bị chia cắt. Đây là tốc độ phản ứng mà ít quốc gia chịu thiên tai thường xuyên nào có thể làm được trong điều kiện địa hình hiểm trở như miền Trung Việt Nam.

Công tác cứu trợ đã được thực hiện minh bạch, kịp thời và đến tận tay người dân. Tính đến ngày 25-11, đồng bào cả nước đã ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương hơn 2.088,5 tỉ đồng, phân bổ công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ quan truyền thông. Ở các địa phương, tùy điều kiện khác nhau, mỗi hộ dân bị mất nhà cửa có thể nhận được 60 - 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng lại - cao hơn nhiều so với mức hỗ trợ các năm trước.

Hàng trăm ngàn tấn gạo, mì ăn liền, nước uống, chăn màn và các nhu yếu phẩm khác đã được chuyển tới vùng lũ bằng cả đường bộ, đường thủy lẫn đường không. Ở một số nơi có điều kiện khó khăn, người dân xác nhận đã nhận được lương thực hỗ trợ ngay từ ngày thứ 3, thứ 4 sau lũ; không có chuyện "đói mấy ngày liền" như một số Facebooker bịa đặt.

Bộ đội Biên phòng TP Huế cùng chính quyền phường Thuận An di dời người dân và ghe thuyền đến nơi an toàn trước cơn bão số 10 hồi tháng 9-2025. Ảnh: QUANG TÁM

Công khai, minh bạch

Râm ran trên mạng xã hội, luận điệu "tiền cứu trợ bị xà xẻo, ăn chặn" ít nhiều làm một số người nhẹ dạ hoài nghi về các biện pháp hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai.

Trên thực tế, mọi khoản tiền, hàng cứu trợ đều được quản lý chặt chẽ; danh sách từng hộ nhận hỗ trợ đều được công khai ở các địa phương. Đến nay, chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng về việc tham nhũng tiền cứu trợ lũ lụt năm 2025.

Ngược lại, từng có những trường hợp lợi dụng cứu trợ để trục lợi cá nhân (như một số người kêu gọi từ thiện rồi chiếm đoạt) và đã bị xử lý nghiêm minh. Việc quy chụp chính quyền "xà xẻo, ăn chặn" chỉ là chiêu trò quen thuộc của các thế lực thù địch nhằm kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với các cơ quan chức năng, sự chung tay của toàn xã hội là minh chứng sống động cho sức mạnh Việt Nam. Hàng triệu người từ khắp mọi miền đã góp tiền, gạo, công sức. Hàng ngàn chuyến xe đã chở hàng cứu trợ đến miền Trung.

Hình ảnh những chiến sĩ khẩn trương bên các bao gạo, cán bộ xã ngâm mình trong nước lũ cả ngày để phát nhu yếu phẩm, thanh niên thức xuyên đêm để sắp xếp và vận chuyển hàng hóa, người dân xếp hàng trật tự nhận cứu trợ… đã làm lay động trái tim bao người. Đó là truyền thống "lá lành đùm lá rách" đầy nhân văn mà không luận điệu xuyên tạc nào có thể bôi nhọ.

Dĩ nhiên, trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt, ở một số khu vực có địa hình phức tạp, việc hỗ trợ có thể chưa kịp thời, chưa đầy đủ, đó không phải do "Nhà nước bỏ rơi" mà vì yếu tố khách quan. Trong mưa lũ, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở nghiêm trọng, cả đường bộ lẫn đường sắt, khiến một số khu vực bị chia cắt, cô lập. Ngay cả với năng lực cứu hộ hiện đại nhất, việc tiếp cận một số nơi trong điều kiện mưa lớn, sạt lở liên tục cũng cần thời gian. Song, lực lượng chức năng chưa bao giờ từ bỏ, nhất là luôn nỗ lực tối đa để đưa người dân đến nơi an toàn, chăm sóc người bị thương, bị bệnh hay mang thực phẩm đến người bị cô lập. Đó chính là trách nhiệm, là tình người.

Chỉ ít ngày sau khi lũ rút, học sinh vùng lũ tại nhiều nơi ở Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai… đã được đến trường với những bộ quần áo, tập vở còn ấm nghĩa đồng bào. Tất cả là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta.

Không ai bị bỏ lại phía sau Tối 29-11, sau khi kiểm tra việc khắc phục thiệt hại tại Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã họp trực tuyến với các bộ, ngành và 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất - kinh doanh. Thủ tướng yêu cầu phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" mang tính thần tốc, táo bạo trong việc xây dựng nhà ở bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, bắt đầu từ ngày 1-12; chậm nhất tới ngày 31-1-2026 phải làm xong cho tất cả gia đình... Điều đó cho thấy Đảng, Chính phủ luôn quan tâm đến đời sống người dân bằng các việc làm thiết thực, để không ai bị bỏ lại phía sau.



