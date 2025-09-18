Thúc tiến độ nhưng không được lãng phí

Ngày 17-9, Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 (lần thứ 3). Hội nghị kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

Nhận diện thách thức

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 8 tháng đầu năm, cả nước giải ngân vốn đầu tư công đạt 409.000 tỉ đồng, đạt 46,3% kế hoạch Thủ tướng giao, tăng 5,9% về tỉ lệ và tăng gần 135.400 tỉ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024. Có 9 bộ, cơ quan Trung ương và 22 địa phương có tỉ lệ ước giải ngân đạt trên bình quân chung cả nước.

Trong đó, một số bộ, cơ quan, địa phương được giao kế hoạch lớn và có tỉ lệ giải ngân cao, như: Bộ Quốc phòng (54,5%), Bộ Công an (64,8%), Thanh Hóa (90,6%), Ninh Bình (90,1%), Phú Thọ (74,08%), Bắc Ninh (64,6%), Gia Lai (62,8%)... Tuy nhiên, còn 18 bộ, cơ quan trung ương và 30 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng giao với tổng số vốn gần 38.400 tỉ đồng. Đến cuối tháng 8, có 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương có tỉ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước.

Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao kết quả mà các bộ, ngành, địa phương đạt được. Đối với những bộ, ngành, địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp, Thủ tướng phê bình, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan; trên cơ sở đó đề ra giải pháp phù hợp để đẩy mạnh giải ngân trong thời gian tới.

Tại điểm cầu TP Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND thành phố, cho biết năm 2025, với tổng kế hoạch vốn Thủ tướng giao hơn 87.000 tỉ đồng, đến hết ngày 31-8 đã giải ngân được 36.000 tỉ đồng. "Từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công Thủ tướng giao" - ông Trần Sỹ Thanh nêu quyết tâm.

Để thực hiện mục tiêu này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật PPP sửa đổi liên quan đến hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) thanh toán bằng quỹ đất; đồng thời đề nghị các bộ, ngành sớm tháo gỡ các vướng mắc về giá vật liệu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Là địa phương giải ngân vốn cao, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, chia sẻ kinh nghiệm tỉnh đã chuẩn bị kỹ từ khâu giải phóng mặt bằng đến quá trình triển khai dự án để "thúc" tiến độ. Theo ông Phạm Quang Ngọc, công tác giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, phải chủ động "đi trước một bước", hạn chế thấp nhất tình trạng dự án chờ giải phóng mặt bằng.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng còn 3 tháng nữa là kết thúc thời gian thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2025 với mục tiêu tăng trưởng 8,3%-8,5%. Để thực hiện được mục tiêu đó, đòi hỏi giải ngân vốn đầu tư công - một động lực quan trọng của tăng trưởng - phải đạt 100% kế hoạch. Trong khi đó, tổng số vốn đầu tư công năm 2025 rất lớn, với trên 1 triệu tỉ đồng, cao gấp 1,4 lần so với năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghịẢnh: Nhật Bắc

Không để xảy ra tham nhũng, lãng phí!

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ giải ngân đầu tư công năm 2025 có nhiều tiến bộ, đến nay đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm 2024 nhưng vẫn còn những điểm nghẽn, nút thắt, còn khoảng cách so với yêu cầu đặt ra.

Làm rõ các nguyên nhân, hạn chế, Thủ tướng cho rằng quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn phát sinh một số khó khăn, vướng mắc; công tác chuẩn bị dự án còn sơ sài, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chưa phù hợp, xây dựng kế hoạch vốn chưa sát thực tế dẫn đến phải đề xuất điều chỉnh nhiều lần. Vẫn tồn tại tình trạng né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao; sự phối hợp giữa các cơ quan còn thiếu chặt chẽ.

Thủ tướng quán triệt phải bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025. Để thực hiện mục tiêu này, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện giải ngân đối với từng dự án; phân loại dự án theo mức độ giải ngân; từ đó xây dựng tiến độ giải ngân cụ thể theo từng tháng, quý và có giải pháp cụ thể, phù hợp, thúc đẩy giải ngân đạt mục tiêu đề ra. Cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đi đôi với đó là xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; kiểm điểm, xử lý kịp thời các cán bộ yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND các tỉnh, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường bảo đảm nguồn cung cho các dự án, đặc biệt các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp chung và đề xuất cấp có thẩm quyền về việc điều chuyển vốn từ bộ, cơ quan, địa phương không có nhu cầu sử dụng sang bộ, cơ quan, địa phương có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ dự án, bảo đảm giải ngân hết số vốn được bổ sung trong năm 2025 theo đúng quy định pháp luật. Đối với các bộ, cơ quan, địa phương trả lại vốn phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm việc không giải ngân hết vốn được giao.

Người đứng đầu Chính phủ quán triệt: Thúc đẩy giải ngân đầu tư công, bảo đảm tiến độ, hiệu quả, nâng cao chất lượng công trình, đúng quy định, quy trình, thủ tục, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí!

Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trước ngày 20-9 Đối với 18 bộ, cơ quan trung ương và 30 địa phương chưa phân bổ hết 38.400 tỉ đồng theo kế hoạch vốn đã được giao, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương phân bổ xong số vốn này trong năm nay. Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh vốn từ dự án giải ngân chậm hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn; đồng thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (nếu có), gửi Bộ Tài chính trước ngày 20-9.



