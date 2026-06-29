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Net Zero Chuyển đổi xanh

Thuê nhà, ở chung cư vẫn tự chủ được điện sạch

Huệ Bình

Theo các chuyên gia, dù không thể giúp ngôi nhà hoàn toàn tách khỏi lưới điện, các tấm pin ban công có khả năng cắt giảm 10% - 25% chi phí tiền điện hằng tháng

Nếu như trước đây, việc lắp đặt điện mặt trời là đặc quyền của những chủ nhà có điều kiện với hệ thống áp mái tốn kém hàng ngàn USD thì giờ đây, làn sóng điện mặt trời ban công đang bình dân hóa quá trình chuyển dịch năng lượng xanh. Cuộc cách mạng "cắm điện là chạy" này đang mở ra cơ hội tự chủ điện sạch cho hàng triệu người, đặc biệt là cư dân chung cư hoặc người đi thuê nhà.

Điểm đáng chú ý của công nghệ này là sự đơn giản và chi phí thấp. Thay vì cần đến phần cứng chuyên dụng hay thợ điện chuyên nghiệp, người dùng chỉ cần treo một tấm pin năng lượng mặt trời màng mỏng, trọng lượng nhẹ lên ban công hoặc dựng ở sân sau, rồi cắm trực tiếp vào ổ cắm điện tiêu chuẩn trên tường. Qua một bộ nghịch lưu (inverter) nhỏ, năng lượng mặt trời sẽ tự động đồng bộ hóa với hạ tầng điện hiện có của ngôi nhà để cấp nguồn điện cho các thiết bị gia dụng.

Thuê nhà, ở chung cư vẫn tự chủ được điện sạch - Ảnh 1.

Người dùng dựng tấm pin năng lượng mặt trời ở sân sau. Ảnh: BRIGHT SAVER

Trang The Invading Sea dẫn trường hợp của ông Alex Curtis, sinh sống ở chung cư tại TP Sunnyvale (bang California - Mỹ), làm ví dụ. Với bộ thiết bị "cắm điện là chạy" trị giá 400 USD nặng 4,5 kg từ tổ chức phi lợi nhuận Bright Saver, ông chỉ mất 15 phút để thiết lập và bắt đầu tự tạo năng lượng sạch. Ông Curtis tính toán sơ bộ, hệ thống này giúp tiết kiệm 30 - 50 USD/tháng, đủ để cung cấp năng lượng điện cho một thiết bị lớn như tủ lạnh.

Theo các chuyên gia, dù không thể giúp ngôi nhà hoàn toàn tách khỏi lưới điện, các tấm pin ban công có khả năng cắt giảm 10% - 25% chi phí tiền điện hằng tháng. Con số này sẽ còn cao hơn nếu kết hợp với pin lưu trữ.

Bà Cora Stryker, người đồng sáng lập Bright Saver, tin rằng công nghệ này là chìa khóa để bình dân hóa quá trình chuyển dịch năng lượng xanh. Nhờ đó, người dân vừa giảm được lượng khí thải làm trái đất nóng lên vừa tiết kiệm đáng kể chi phí tiền điện hằng tháng.

Dù công nghệ kể trên mới chỉ bắt đầu có chỗ đứng tại Mỹ, "cắm điện là chạy" đã là một xu thế ở châu Âu. Điển hình là tại Đức, hệ thống này phổ biến đến mức được gọi riêng là "Balkonkraftwerk" (nhà máy điện trên ban công) với khoảng 4 triệu bộ thiết bị được lắp đặt.


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