Tối 29-7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai bắt giữ Phan Trần Tiến (SN 1973; trú tại khối Phú Xuân, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai).

Đối tượng truy nã Phan Trần Tiến (giữa) tại cơ quan Công an.

Phan Trần Tiến là đối tượng bị truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Công an phường An Nhơn Nam đã phát hiện kịp thời Phan Trần Tiến ngay khi đối tượng đến địa bàn để lẩn trốn tại nhà một người quen.

Phan Trần Tiến là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", thuê xe ô tô mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Công an phường An Nhơn Nam đã bàn giao đối tượng cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.