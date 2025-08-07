HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thuế TP HCM công khai danh sách công chức hỗ trợ người nộp thuế

Tin- ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) - Cơ quan Thuế TPHCM vừa công khai danh sách cán bộ hỗ trợ người nộp thuế, đơn vị tiếp nhận phản ánh hành vi trốn thuế

Thuế TP HCM công khai danh sách công chức hỗ trợ người nộp thuế- Ảnh 1.

Người dân giao dịch tại trụ sở Thuế TP HCM

Để tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước, Thuế TP HCM đã phân công và công khai danh sách công chức hỗ trợ người nộp thuế.

Cụ thể, cơ quan Thuế TP HCM đã công bố danh sách cán bộ thuế được phân công hỗ trợ trực tiếp cho từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Danh sách này bao gồm họ tên, số điện thoại và email của từng công chức phụ trách.

Đặc biệt, Thuế TP HCM còn công khai danh sách cán bộ thuộc các phòng chuyên môn, bao gồm thông tin chi tiết về họ tên, số điện thoại, email và đơn vị công tác. Đây là nhóm công chức chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về thuế.

Ngoài ra, Thuế TP HCM công khai thông tin các đơn vị thuế cơ sở có nhiệm vụ tiếp nhận phản ánh về hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và email của các đơn vị thuế cơ sở.

Điều này giúp hàng trăm ngàn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và người dân ở TP HCM có thể liên hệ trực tiếp của các công chức thuế để được hỗ trợ khi cần thiết. 

Người nộp thuế chỉ cần truy cập trang web https://tphcm.gdt.gov.vn, vào mục "Thông báo", chọn tiêu đề bài viết "Công khai danh sách công chức thuế hỗ trợ người nộp thuế" để tải danh sách cán bộ và đơn vị thuế cơ sở có nhiệm vụ hỗ trợ, tiếp nhận thông tin phản ánh về hành vi trốn thuế và gian lận thuế.

Vay ngân hàng mua nhà đầu tiên có được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân không?

Vay ngân hàng mua nhà đầu tiên có được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân không?

(NLĐO) – Một số chuyên gia tài chính đề xuất dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) bổ sung khoản giảm trừ lãi vay mua ngôi nhà đầu tiên.

Kiếm cả trăm tỉ đồng nhờ bán đồ ăn, trà sữa, hàng miễn thuế...

(NLĐO)- Khi ngành hàng không tăng trưởng mạnh mẽ, lợi nhuận của các doanh nghiệp kinh doanh ăn uống, suất ăn tại sân bay cũng tăng vọt.

Doanh nghiệp Việt "tùy cơ ứng biến" trước thuế đối ứng Mỹ

(NLĐO) – Thuế đối ứng của Mỹ đang tác động đến nhiều ngành hàng nông sản, thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam

