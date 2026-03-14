Đồng tiền Thông minh

Thuế TPHCM hướng dẫn người dân cách hoàn thuế thu nhập cá nhân trong vòng 3 ngày

Thy Thơ

(NLĐO) - Cá nhân nộp hồ sơ quyết toán đề nghị hoàn thuế bằng phương thức điện tử, đáp ứng đủ điều kiện thì hệ thống ngành thuế sẽ tự động xử lý trong 3 ngày.

Thuế TPHCM vừa ban hành hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tự động. 

Theo đó, người nộp thuế nộp hồ sơ quyết toán có đề nghị hoàn thuế bằng phương thức điện tử; nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện thì hệ thống sẽ tự động xử lý trong thời gian 3 ngày làm việc.

Hoàn thuế thu nhập cá nhân trong vòng 3 ngày - Ảnh 1.

Hướng dẫn hoàn thuế TNCN

Căn cứ dữ liệu thu nhập và số thuế đã khấu trừ do đơn vị trả thu nhập kê khai, hệ thống ngành thuế sẽ tự động tạo tờ khai quyết toán thuế có đề nghị hoàn nếu người nộp thuế có số thuế nộp thừa. 

Để thực hiện hoàn thuế tự động thông qua tờ khai gợi ý, người nộp thuế cần thực hiện 2 bước như sau:

Bước 1: Truy cập và kiểm tra thông tin

Người nộp thuế đăng nhập ứng dụng eTax Mobile hoặc Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính Cục Thuế - Bộ Tài chính, truy cập chức năng "Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN".

Tiếp đến, kiểm tra toàn bộ thông tin do hệ thống tự động điền sẵn, bao gồm tổng thu nhập, số thuế đã khấu trừ và số tiền đề nghị hoàn rồi đối chiếu với thông tin thực tế của bản thân.

Bước 2: Xác nhận hoặc điều chỉnh thông tin

Trường hợp thông tin phù hợp, người nộp thuế xác nhận, đính kèm hồ sơ và gửi hồ sơ điện tử trực tiếp trên hệ thống. Trường hợp có chênh lệch, người nộp thuế thực hiện chỉnh sửa theo thực tế và bổ sung tài liệu chứng minh trước khi gửi hồ sơ.

Ngay sau khi hồ sơ được gửi thành công, hệ thống sẽ phát hành thông báo tiếp nhận và chuyển sang bước kiểm tra điều kiện để xử lý.

Để hồ sơ hoàn thuế được hệ thống xử lý tự động, Thuế TPHCM lưu ý người nộp thuế rà soát, cập nhật thông tin định danh cá nhân (họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân), thông tin đăng ký người phụ thuộc bảo đảm trùng khớp với dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Kiểm tra thông tin trên tờ khai quyết toán trước khi xác nhận gửi hồ sơ, đặc biệt là tổng thu nhập, các khoản giảm trừ, số thuế đã khấu trừ, chứng từ khấu trừ thuế TNCN và số tiền đề nghị hoàn.

Rà soát tình hình quyết toán thuế TNCN các năm trước (nếu có) làm cơ sở để thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, đề nghị hoàn hoặc nộp số thuế còn phải nộp theo quy định. 

Trường hợp cá nhân thuộc diện phải trực tiếp quyết toán có phát sinh số thuế phải nộp nhưng chưa hoàn thành thì cần thực hiện nghĩa vụ đầy đủ với ngân sách nhà nước trước khi đề nghị hoàn thuế của năm hiện tại.

Ngoài ra, người nộp thuế cần cập nhật và xác thực chính xác tài khoản ngân hàng (cá nhân không sử dụng tài khoản được mở tại các Công ty chứng khoán, Quỹ tín dụng nhân dân... để nhận tiền hoàn thuế) trên ứng dụng Etax Mobile hoặc Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính Cục Thuế trước khi gửi hồ sơ đề nghị hoàn. Tài khoản cần được liên kết hợp lệ để nhận tiền hoàn thuế đúng đối tượng và kịp thời.

Tin liên quan

Cục Thuế TP HCM hỗ trợ quyết toán thuế TNCN qua Facebook

(NLĐ0)- 25 điểm hỗ trợ đặt tại Văn phòng Cục Thuế TP HCM và 24 Chi cục Thuế quận, huyện được trang bị máy tính, máy in,… và trang web thuedientu.gov.vn giúp người nộp thuế tự lập và tự in tờ khai thuế, gửi file tờ khai đến cơ quan thuế.

Cục trưởng Cục Thuế: Không xử phạt hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu bỏ thuế khoán

(NLĐO)- Cơ quan thuế cho biết sẽ hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế, tuân thủ các quy định pháp luật trong giai đoạn đầu chuyển sang phương pháp kê khai.

Chính thức giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% để ứng phó tình hình Trung Đông

(NLĐO)- Thuế nhập khẩu xăng dầu giảm về 0% từ ngày 9-3 đến ngày 30-4 để ứng phó với tình hình xung đột leo thang tại Trung Đông.

