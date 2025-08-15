HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Thuốc trị đau khớp "thần tốc" chứa chất cấm

D.Thu

(NLĐO) - Các sản phẩm chứa chất cấm Phenylbutazone vẫn rao bán trên một số sàn thương mại điện tử với quảng cáo “hàng xách tay, giảm đau nhanh”.

Bệnh viện Bạch Mai cho biết thời gian qua bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân ngộ độc thuốc chứa chất cấm Phenylbutazone, trong đó có một phụ nữ tử vong do hội chứng Lyell.

Thuốc trị đau khớp “thần tốc” chứa chất cấm- Ảnh 1.

Hình ảnh phát ban toàn thân trên bệnh nhân dị ứng thuốc nặng do Phenylbutazone

Một trường hợp khác là nam bệnh nhân 51 tuổi ở Hải Phòng tự mua Phenylbutazone online để trị đau khớp. Sau khi sử dụng, bệnh nhân sốt cao, nổi phát ban toàn thân và được chẩn đoán mắc hội chứng Dress khi đến cơ sở y tế.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Trung tâm Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nhiều ca dị ứng nặng do bệnh nhân tự mua Phenylbutazone và sử dụng kéo dài 30-35 ngày.

Bệnh nhân cho biết đã mua thuốc online qua mạng xã hội, trên các sàn thương mại điện tử, thậm chí là hàng xách tay.

Bác sĩ Chu Chí Hiếu, Trưởng phòng Dị nguyên, Trung tâm Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết các ca dị ứng nặng do Phenylbutazone mất nhiều thời gian để hồi phục, thậm chí dù đã khỏi vẫn có nguy cơ tái phát và biến chứng muộn.

Hầu hết bệnh nhân khởi phát triệu chứng muộn, ít nhất sau một tuần, thậm chí 1-3 tháng kể từ khi dùng thuốc.

Điều này gây khó khăn trong việc khai thác tiền sử, nhất là khi tên thuốc bằng tiếng nước ngoài, người bệnh không nhớ hoặc không đọc đúng biệt dược, hoạt chất.

Thuốc trị đau khớp “thần tốc” chứa chất cấm- Ảnh 2.

Hình ảnh sản phẩm chứa chất cấm Phenylbutazone được rao bán trên mạng

Theo bác sĩ Hiếu, Phenylbutazone còn có tác dụng phụ nghiêm trọng như loét dạ dày – tá tràng, chảy máu đường tiêu hóa do thời gian bán hủy lâu, khó cấp cứu.

Ngoài ra, người bệnh có thể gặp phù, viêm thần kinh thị giác, điếc, hội chứng thận hư, hoại tử ống thận, cũng như các tai biến ngoài da như nổi ban, xuất huyết, hội chứng hoại tử biểu bì nhiễm độc và hoại tử gan.

Triệu chứng ban đầu dễ nhầm với bệnh lý nhiễm trùng, khiến bệnh nhân khám ở các chuyên khoa khác, làm thời gian chẩn đoán kéo dài, dẫn đến không được điều trị sớm.

"Phenylbutazone là thuốc cấm vì nguy cơ dị ứng nghiêm trọng, suy đa tạng, thậm chí đe dọa tính mạng. Người dân tuyệt đối không tự ý mua, sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định"- bác sĩ Hiếu khuyến cáo.

Phenylbutazone là thuốc chống viêm, giảm đau không steroid, từng được dùng để điều trị gout cấp và viêm cứng khớp đốt sống. Tuy nhiên, theo ý kiến chuyên gia và các thông tin sử dụng tại Việt Nam và thế giới, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có công văn số 2706, ngày 14-5-2001 ngừng nhập khẩu nguyên liệu, thành phẩm chứa Phenylbutazone và ngừng sản xuất các sản phẩm đã cấp số đăng ký.

Nguyên nhân là thuốc có tác dụng phụ nghiêm trọng lên hệ tạo máu như thiếu máu bất sản, thiếu máu tan huyết, mất bạch cầu hạt, có thể dẫn đến tai biến mạch máu và tử vong.

Tin liên quan

Yêu cầu Facebook, YouTube gỡ quảng cáo sản phẩm chứa chất cấm

Yêu cầu Facebook, YouTube gỡ quảng cáo sản phẩm chứa chất cấm

(NLĐO) - Bộ Y tế đề nghị gỡ nội dung quảng cáo 2 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dáng xuân Phục linh Gold và Best Slim Collagen chứa chất cấm nguy hại

Sibutramine: Chất cấm núp bóng sản phẩm giảm cân

(NLĐO) - Sibutramine - chất cấm phát hiện trong nhiều sản phẩm hỗ trợ giảm cân, có thể gây biến chứng đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thậm chí tử vong.

Thu hồi toàn quốc 2 sản phẩm chứa chất cấm

(NLĐO) - Hai mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dáng xuân Phục linh Gold và Best Slim Collagen vừa bị phát hiện chứa chất cấm Sibutramine.

bệnh nhân ngộ độc thuốc trị xương khớp thuốc trị gout hàng nội địa xách tay chất cấm thuốc chứa chất cấm Phenylbutazone
