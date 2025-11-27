Thương lắm ngày đến trường sau lũ dữ

Ngày 26-11, điểm trường Phú Hữu của Trường Tiểu học Hòa Thịnh (xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) đã mở cửa đón học sinh trở lại. Tuy nhiên, các em đến lớp chỉ với tay không, bàn học không sách vở, không bút viết vì tất cả đã bị cuốn trôi; nhiều em mang quần cộc áo màu vì đồng phục cũng không còn sau lũ dữ.

Cô Võ Thị Mỹ Duyên, giáo viên chủ nhiệm lớp 4D điểm trường Phú Hữu, cho biết lớp hôm nay còn 2 em vắng học. Gần như tất cả sách vở, quần áo của học sinh đã ngâm nước nhiều ngày nên không còn nữa. Bàn học của lớp 4D khác với thường ngày khi không còn sách vở, bút viết. Nhiều thiết bị dạy học của trường cũng hư hỏng hoàn toàn.

Mỗi học sinh sáng nay được các đội từ thiện trao cho một số áo trắng quần xanh và cặp. "Bây giờ các em còn thiếu thốn rất nhiều sách vở, mong sớm được hỗ trợ để các em tiếp tục đến lớp" - cô Duyên nói.

Ðứng bên giá sách trong bộ quần áo vừa được trao tặng, em Trần Ðình Văn, học sinh lớp 4 điểm trường Phú Hữu - tần ngần tìm quyển vở của mình trong đống sách vở vẫn còn ướt sũng và nhuộm màu bùn đất. Văn cho biết nước lũ ngập nhà, sách vở một phần bị cuốn trôi, một phần sũng nước nhiều ngày, rã ra không còn dùng được.

Em Trần Đình Văn, học sinh lớp 4 điểm trường Phú Hữu, bên đống sách vở tại trường đã hư hỏng

Trên đường dẫn vào xã Hòa Thịnh, người dân vẫn còn tất bật dọn dẹp nhà cửa sau nhiều ngày bị lũ bao vây. Những ngày qua, các chuyến xe cứu trợ đã đến đây.

Chúng tôi bắt gặp cô bé Hồng Kim Ngân (học sinh lớp 4) mang chiếc áo xanh in hình Doraemon, vai mang chiếc balô màu cam mới. Bé Ngân kể tất cả sách vở, đồng phục đã không còn gì dùng được, sáng nay đến lớp được cho cặp mới, bút màu. Ngân mong những ngày tới sẽ được cho sách vở và đồng phục mới.

Chở con đi học, chị Trần Thị Ngọc Kim En (36 tuổi, xã Hòa Thịnh) cho biết trải qua cơn lũ, nhà bị sập, tài sản không còn gì, tất cả sách vở của 2 con cũng trôi theo dòng nước. Chị mong sao sớm có sách vở và đồng phục cho các con ổn định việc học hành.

Tại Trường THPT Lê Trung Kiên (phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), đến hôm nay tập thể giáo viên của trường vẫn đang tất bật khắc phục những hậu quả nặng nề mà trận lũ lịch sử để lại.

Thầy Lê Tấn Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trung Kiên, cho biết hầu hết gia đình học sinh trong trường đều bị thiệt hại nặng nề, đồ dùng học tập, sách vở, quần áo bị ngâm trong nước lũ, cuốn trôi.

Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Ðắk Lắk, cho biết đến ngày 26-11, nhiều trường trên địa phương đã hoạt động trở lại, riêng một số trường thiệt hại nặng vẫn đang chờ khắc phục nên chưa đón học sinh quay lại.

"Chủ trương của ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk là trường nào có thể hoạt động được là lập tức mở đón các em đến lớp, không để việc học tập tiếp tục gián đoạn" - ông Quang nói.

Theo ông Quang, ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk chịu tổn thất lên đến 178 tỉ đồng khi hàng loạt điểm trường hư hỏng, thiết bị vật chất các trường bị ngâm nước không thể phục hồi.

Thư ngỏ Kính gửi: Quý nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, đơn vị. Báo Người Lao Động vừa phát động chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai", nhằm kết nối và huy động các nguồn lực để mua tập vở tặng các em học sinh ở miền Trung và Tây Nguyên đang gặp khó khăn, trở ngại về học tập do thiên tai vừa tàn phá nghiêm trọng các khu vực này. Thông qua Thư ngỏ, chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp, đơn vị, quý nhà hảo tâm ở mọi miền Tổ quốc cũng như đang sống và làm việc ở nước ngoài đóng góp cho chương trình. Tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai được Báo Người Lao Động tiếp nhận, vận chuyển và trực tiếp trao tặng đến các em kịp thời, đúng địa chỉ, đúng đối tượng. Khoản đóng góp của bạn đọc, gửi qua số tài khoản từ thiện: 117000004884 của Báo Người Lao Động tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh TP HCM. Ghi nội dung: Tap vo cho hoc sinh vung lu. Bạn đọc cũng có thể đóng góp trực tiếp tại Báo Người Lao Động (123 - 127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM), cùng các văn phòng đại diện của báo trên cả nước: - TP Hà Nội: 16F Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm. Điện thoại: (0243) 9274484. - TP Đà Nẵng: 152 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải Châu. Điện thoại: (0236) 3837623. - Tây Nguyên - Nam Trung Bộ: 06 Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: (0258) 3510889. - Đông Nam Bộ: F61, đường D3 - Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: (0251) 8969909. - Đồng bằng sông Cửu Long: 97 Trần Văn Hoài, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3814462. Xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự đồng hành, sẻ chia của quý vị.



