Thương mại điện tử sắp vượt mốc 25 tỉ USD

Ngày 3-12, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương đã tổ chức Diễn đàn Chuyển đổi số ngành công thương năm 2025 với chủ đề "Chuyển đổi kép: Số hóa chuỗi cung ứng - Xanh hóa tăng trưởng".

Tại diễn đàn, ông Hoàng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, cho biết kinh tế số Việt Nam năm 2025 dự kiến đạt 39 tỉ USD, tiếp tục thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất khu vực. Hơn 40 doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đã thu hút 123 triệu USD vốn tư nhân; 81% người dùng tại Việt Nam tương tác với AI hằng ngày và 96% thể hiện sự tin tưởng vào các tác nhân AI.

Từ những tín hiệu tích cực này, ông Hoàng Ninh nhận định năm 2026 sẽ là thời điểm ngành công thương tạo lập một số đột phá quan trọng, gồm chuẩn hóa dữ liệu thương mại điện tử quốc gia; mở rộng mô hình nhà máy thông minh thế hệ 3.0 - 4.0; triển khai rộng rãi các hệ thống đo đếm và quản lý năng lượng thông minh trên toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục duy trì tăng trưởng với động lực từ dịch vụ, tiêu dùng số và đổi mới sáng tạo. Tại Việt Nam, kinh tế số đang trở thành trụ cột quan trọng, góp phần nâng cao năng suất, mở rộng thị trường và gia tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế. Đặc biệt, thương mại điện tử bán lẻ sẽ vượt mốc 25 tỉ USD trong năm nay và tiếp tục là động lực chính của nền kinh tế internet.

Để phát triển bền vững, Bộ Công Thương sẽ hoàn thiện các giải pháp thúc đẩy thương mại điện tử xanh - bền vững - an toàn; tăng cường quản lý thương mại điện tử xuyên biên giới; đẩy mạnh liên kết vùng; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm địa phương trên nền tảng số và phát triển các mô hình kinh doanh mới dựa trên dữ liệu.

Tuy vậy, bà Nguyễn Như Quỳnh, đồng sáng lập và Giám đốc vận hành Tổ chức Chống lừa đảo, phân tích trong bối cảnh công nghệ AI phát triển nhanh, các hình thức tấn công, từ giả giọng đến giả hình ảnh và video của lãnh đạo, khiến rủi ro trở nên nghiêm trọng hơn và trực tiếp nhắm vào con người - mắt xích dễ tổn thương nhất trong hệ thống an ninh mạng.

Để ứng phó, bà Quỳnh khuyến nghị doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống phòng vệ chủ động, áp dụng mô hình phòng thủ đa tầng bao gồm hạ tầng, dữ liệu và con người; ứng dụng AI trong an ninh mạng để giám sát, cảnh báo sớm các bất thường.



