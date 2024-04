Thượng nguồn sông Cu Đê: Đẹp nhưng thiếu an toàn

Đơn cử, hôm 24-3, tranh thủ cuối tuần, em M.T.L (17 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cùng nhóm bạn đi tắm suối tại khu vực Vũng Bọt (thượng nguồn sông Cu Đê, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Cuộc vui bỗng chốc trở nên thương tâm khi em L. bị nước suối cuốn trôi, dù được người dân đưa lên bờ nhưng đã tử vong.



Theo ghi nhận của phóng viên, sau vụ đuối nước trên, chính quyền xã Hòa Bắc đã rào chắn, lắp bảng cấm người dân, du khách xuống suối; buộc tháo dỡ toàn bộ các hàng quán, lều sạp tự phát của các hộ kinh doanh xung quanh khu vực Vũng Bọt cũng như Khe Răm (suối Mơ).

Nhớ lại vụ tai nạn, bà Hồ Thị Hạnh (hộ kinh doanh tạp hóa gần Vũng Bọt) chưa hết buồn rầu, tiếc thương vì nạn nhân còn quá trẻ. Bà Hạnh cho hay vì nhà ở ngay đường vào suối, nên mỗi khi thấy khách đến tắm bà đều nhắc nhở về con nước "độc" ở Vũng Bọt. "Suối nhìn chảy êm vậy chứ có nhiều đoạn nước xiết lắm, rơi xuống là chìm luôn. Về đây ở từ năm 2006, năm nào tôi cũng chứng kiến 3-4 vụ đuối nước chết người. Như năm 2006, nhóm 8 người trẻ xuống tắm thì đuối nước hết 5, chỉ còn 3 người sống sót trở về" - bà Hạnh kể.

UBND xã Hòa Bắc lắp đặt hàng rào, biển cấm tại đường xuống suối Vũng Bọt để bảo đảm an toàn cho du khách

Trung tá Lê Văn Tư, Trưởng Công an xã Hòa Bắc, cho biết liên tiếp trong những năm qua đã xảy ra nhiều vụ đuối nước chết người tại các khu vực suối trên. Nguyên nhân có thể vì địa hình suối hiểm trở, có nơi nước sâu đến 5 m. Thêm vào đó, vào mùa nắng, mưa giông khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về chảy mạnh, rất nguy hiểm cho du khách. Trước tình hình trên, Công an xã đã tham mưu cấp trên để tăng cường công tác phòng chống đuối nước trên địa bàn, đặc biệt tại Vũng Bọt và Khe Răm. Công an xã phối hợp với dân quân, dân phòng tổ chức tuần tra, nhắc nhở người dân, không cho tắm suối. Tại mỗi điểm đều có một cán bộ công an và một dân quân túc trực, canh gác.

Bà Lê Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bắc, cho rằng việc cắt cử cán bộ công an, dân quân tự vệ theo dõi việc cấm tắm suối chỉ là giải pháp tình thế và cần có biện pháp căn cơ, lâu dài. Theo đó, xã Hòa Bắc được định hướng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm. Do vậy, ngay từ đầu năm 2024, UBND xã Hòa Bắc đã rà soát các khu vực nguy hiểm như hồ, sông suối để cắm biển báo nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn đáng tiếc xảy ra. Bí thư xã Hòa Bắc cho hay đã chỉ đạo chính quyền tổ chức nhiều cuộc họp với các hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn xã nhằm quán triệt chặt chẽ việc cấm du khách tắm suối, tắm sông.

"Đối với những khách vui chơi tự phát, lực lượng công an và dân quân tự vệ sẽ tuần tra để xử lý, làm quyết liệt, mạnh tay. Trước hết là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, du khách, cũng như giữ cho hình ảnh Hòa Bắc du lịch an toàn, thân thiện, đáng đến để trải nghiệm" - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bắc khẳng định.