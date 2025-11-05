HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

"Thương nhau cùng" ở vùng thiên tai

Bài và ảnh: NGUYỄN THỊ MỸ

Họ trở về để sẻ chia với bà con trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình. Cùng với họ là bao tấm lòng nhân ái của người dân cả nước…

Đà Nẵng, những ngày đầu tháng 11-2025. Khi nước lũ vẫn còn trắng xóa trên những cánh đồng, khi những cơn mưa còn nặng hạt sau cơn đại hồng thủy lịch sử, có một đoàn cứu trợ từ phương Nam tất bật vượt cả ngàn cây số trở về đây.

Hành trình san sẻ, tri ân

Đó là hành trình của đoàn Hội đồng hương (HĐH) Đà Nẵng tại TP HCM, do ông Trần Hùng Phong (Chủ tịch HĐH) dẫn đầu, cùng đại diện Quỹ Thiện Tâm và nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp.

"Thương nhau cùng" ở vùng thiên tai - Ảnh 1.

Đoàn cứu trợ Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP HCM đến thăm và tặng quà cho gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Trang - tử vong do bị lũ cuốn

Sau chuyến bay sớm từ TP HCM ra Đà Nẵng, đoàn không nghỉ mà lên đường đi cứu trợ ngay. Những chiếc xe chở hàng bò qua các đoạn ngập, nhiều lần chết máy, cả đoàn phải xuống đẩy, thế nhưng chẳng hề nghe một tiếng than vãn. Hầu hết đều đã ngoài 60 tuổi nhưng không ai mỏi mệt, ánh mắt và trái tim vẫn chan chứa một tình yêu lớn với miền đất gian khó quê nhà. Ông Trần Quang Cang (71 tuổi, Công ty Dược Thuận Gia) không chỉ góp 120 triệu đồng tiền mặt và gần 60 triệu đồng thuốc men, mà còn đích thân lội nước, vượt nhiều đoạn ngập sâu cùng đoàn cứu trợ. "Hồi năm 1964, tôi mới hơn 10 tuổi, lụt về tôi phải trèo lên mái nhà trú thân, sống sót nhờ cứu trợ. Nên bây giờ, dù tuổi cao, tôi vẫn muốn đi, để trả ơn cho đời" - ông Cang hồi tưởng, ai nghe cũng kính phục!

"Thương nhau cùng" ở vùng thiên tai - Ảnh 2.

Băng lụt đưa lương thực đến các hộ dân vùng ngập ở phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng

Từ tờ mờ sáng, đoàn tháp tùng anh Nguyễn Đắc Vinh - đại diện Quỹ Thiện Tâm - đi khảo sát các vùng bị sạt lở ở miền núi Đà Nẵng. Do quốc lộ ngập sâu, anh tìm lối lên đường cao tốc để kịp đến với bà con. Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, cảm kích: "Giữa cảnh hoang tàn, chứng kiến những người kiên trì bám đường, mang theo niềm tin và tình thương đến với bà con, rất cảm động!". Tại nóc Ông Yên, thôn Ngọc Giác (xã Trà Tân) có 11 hộ với 48 nhân khẩu bị lũ cuốn trong ngày 27-10, nhờ di dời kịp thời nên không có thương vong, nhưng toàn bộ nhà cửa của dân đã bị cuốn trôi.

Tình cảnh tương tự cũng xảy ra ở Trà Leng (14 căn nhà sập hoàn toàn), Trà My, Trà Vân, Trà Bui… - những nơi nhiều hộ dân mất toàn bộ tài sản, thậm chí đã có người thiệt mạng ngay trong đống đổ nát. Những hoàn cảnh ấy khiến bước chân của đoàn cứu trợ càng thêm khẩn trương, bởi mỗi điểm đến không chỉ là trao quà, mà là tiếp thêm nghị lực cho người dân.

Tiếp sức cho miền gian khó

Ở phường Điện Bàn, đoàn dừng lại thật lâu trước căn nhà nhỏ của anh Lương Văn Tuấn (SN 1972) - mất tích khi chèo ghe đưa người đi đám tang trong lũ. Căn nhà lạnh lẽo, trống vắng, người thân đều đã tản đi tìm xác anh. "Chúng tôi chỉ biết lắng lòng, để lại phần quà, cầu mong anh sớm được trở về, tội quá!" - chị Nguyễn Thị Tuấn, một nhà hảo tâm trong đoàn, nghẹn giọng. Anh Tuấn ra đi để lại 3 con, đứa lớn đi làm thuê, đứa giữa là sinh viên năm 4 đại học, đứa út mới học lớp 8; vợ mất khả năng lao động. Sự mất mát quá lớn khiến cả đoàn lặng người…

Tại xã Hòa Tiến, đoàn đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 2000) - người mẹ trẻ bị lũ cuốn, để lại 3 con thơ. Lúc đoàn đến nhà, nước vẫn còn ngập sâu. Các con của chị đã được đưa về nhà ngoại trú tạm. Người chồng kể, đứa nhỏ cứ khóc gọi: "Mẹ nói đi mua sữa, mà sao mẹ không về?…", khiến nhiều người nghe mà rưng rưng. Bên ngoài, mưa lại trút xuống. Lúa bà con vừa phơi trong thời gian nước rút ngắn ngủi bị mọc mầm, phải đổ bỏ. Và, khắp các khu dân cư, làng mạc ven sông đều đang oằn mình trước thiên tai hung hãn. Quả đúng, dẫu "miền Trung đất bồi phù sa", song "người miền Trung gian khó nhiều đời qua" ("Mưa chiều miền Trung" - Hồng Xương Long), cho nên nơi đây cần được tiếp sức.

Không thể kể hết những hoàn cảnh ngặt nghèo sau thiên tai ở miền Trung, nhất là Đà Nẵng. Và mỗi ngày, trên các ngả đường hướng về mảnh đất này, có rất nhiều đoàn cứu trợ từ khắp các tỉnh, thành đã đến và san sẻ. Đó là nghĩa đồng bào, "nhiễu điều phủ lấy giá gương/ người trong một nước phải thương nhau cùng"! 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐOÀN CỨU TRỢ:

"Thương nhau cùng" ở vùng thiên tai - Ảnh 3.

"Thương nhau cùng" ở vùng thiên tai - Ảnh 4.

"Thương nhau cùng" ở vùng thiên tai - Ảnh 5.

"Thương nhau cùng" ở vùng thiên tai - Ảnh 6.

"Thương nhau cùng" ở vùng thiên tai - Ảnh 7.

"Thương nhau cùng" ở vùng thiên tai - Ảnh 8.

"Thương nhau cùng" ở vùng thiên tai - Ảnh 9.

Thêm sức mạnh và niềm tin để đứng dậy

Trong 2 ngày cứu trợ đầu tháng 11-2025, đoàn đã trao quà và tiền mặt đến các gia đình có người tử vong, mỗi hộ được Quỹ Thiện Tâm xét hỗ trợ 100 triệu đồng; trao đợt 1 trị giá 2,7 tỉ đồng, trong đó có 1 tỉ đồng để sửa 100 căn nhà, mỗi căn 10 triệu đồng và 100 tấn hàng hóa trị giá 1,7 tỉ đồng gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng...

Ông Trần Hùng Phong, Chủ tịch HĐH Đà Nẵng tại TP HCM, cho biết: "Sau mỗi đợt thiên tai, chúng ta lại thấy rõ hơn sợi dây nghĩa tình gắn kết giữa đồng hương xa xứ với đất mẹ". Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, bày tỏ: "Sự ủng hộ của HĐH và các nhà hảo tâm, thiện nguyện không chỉ giúp người dân địa phương vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn tiếp thêm niềm tin để Đà Nẵng đứng dậy sau bão lũ".

"Thương nhau cùng" ở vùng thiên tai - Ảnh 10.


