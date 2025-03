Thưởng nóng chuyên án bắt nhóm cướp hơn 2 triệu USD tại tỉnh Tây Ninh

Ngày 25-3, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ trao thưởng đột xuất cho cán bộ, chiến sĩ trong ban chuyên án đã xuất sắc đấu tranh, bắt giữ nhanh các đối tượng thực hiện vụ cướp hơn 2 triệu USD gây chấn động dư luận tại tỉnh Tây Ninh.

Từ trái qua phải: Nguyễn Tuấn Anh, Đào Xuân Lộc, Nguyễn Anh Duy

Tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã trao thưởng 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và thưởng 10 triệu đồng cho Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA06). Đây là vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng phạm tội từng có tiền án, tiền sự và từng có thời gian sống ở Campuchia nên có kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng. Việc trao thưởng để động viên kịp thời cán bộ, chiến sĩ đã quyết tâm đấu tranh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và công an các tỉnh, thành triệt phá thành công vụ cướp.

Phạm Lý Phương tại cơ quan công an

Như Báo Người Lao Động thông tin, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Phạm Lý Phương (34 tuổi, ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Đào Xuân Lộc (34 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, ngụ TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (32 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Lê Nguyên Bình bị bắt quả tang cùng tang vật gần 2 triệu USD tại khách sạn

Riêng Lê Nguyên Bình (37 tuổi, ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, nơi ở hiện tại phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM) bị điều tra về hành vi "Che giấu tội phạm".

Theo điều tra bước đầu, khi sống chung với gia đình, Phương biết mẹ mình là bà P.T.M.L. (ngụ TP HCM) vừa nhận hơn 2 triệu USD liền nảy sinh ý định chiếm đoạt.



Ngày 10-3, Phương gọi điện cho Lộc, Anh và Duy cùng 1 đối tượng khác đến nhà mình ở xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để dàn cảnh cướp tài sản. Tại đây, các đối tượng giả danh là cảnh sát yêu cầu bà L. giải trình và nộp lại 2 triệu USD mới nhận.

Tiếp đó, nhóm đối tượng bắt bà L. thay đồ để lên trụ sở công an làm việc.

Khi bà L. vừa vào phòng thay đồ thì ở bên ngoài, nhóm cướp lấy hơn 2 triệu USD rồi lên xe tẩu thoát.