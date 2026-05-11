"Thưởng nóng", "phạt nguội" để giảm đổ rác bừa bãi

Tình trạng này gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường và nguy cơ dịch bệnh. Đáng nói là nhiều người ngang nhiên đổ rác ngay dưới biển cấm. Dù chính quyền đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm nhưng tình trạng này vẫn tái diễn.

Trước thực trạng đó, các chuyên gia đô thị đề xuất nhiều nhóm giải pháp căn cơ để giải quyết dứt điểm. Đầu tiên, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để "phạt nguội". Cần tận dụng camera sẵn có và lắp thêm camera hồng ngoại tại các "điểm đen" rác thải. Việc giám sát liên tục sẽ buộc người vi phạm điều chỉnh hành vi. Đồng thời, cần công khai danh tính người vi phạm trên bảng tin cộng đồng ở phường, xã hoặc phương tiện thông tin đại chúng để tạo áp lực dư luận, răn đe tái phạm.

Nhiều mặt bằng vừa giải tỏa trong dự án rạch Xuyên Tâm trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, TP HCM biến thành bãi rác tự phát.Ảnh: TRẦN THẢO

Bên cạnh đó, cần rà soát, tối ưu hóa quy trình thu gom rác. Tình trạng vứt rác bừa bãi xảy ra một phần là do điểm tập kết chưa hợp lý, tần suất thu gom thưa thớt. Cần chuẩn hóa giờ giấc và đa dạng hình thức thu phí vệ sinh theo khối lượng để khuyến khích phân loại, giảm rác tại nguồn.

Việc thiết lập cơ chế "thưởng nóng" cho người cung cấp hình ảnh, video hành vi đổ trộm rác cũng rất cần thiết. Ngoài ra, cần gắn trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu chính quyền cơ sở với kết quả giữ gìn vệ sinh môi trường ở địa phương.