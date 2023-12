Thưởng Tết: Cần sẻ chia, hài hòa lợi ích

Thực hiện kịp thời các chính sách chăm lo

Sáng 26-12, Bộ LĐ-TB-XH tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024, theo hình thức trực tuyến. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự và chỉ đạo hội nghị. Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung cho biết các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, giảm nghèo, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được thực hiện đầy đủ, kịp thời, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Tính đến đến ngày 30-11-2023, có 1.034.889 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trên 955.000 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 9,5%. Về chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao trong năm 2024, tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 69%, trong đó tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 28% - 28,5%; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm trên 1%.

Tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức cho hay năm 2023, ngành LĐ-TB-XH TP HCM đã lãnh đạo, điều hành các chỉ tiêu trên lĩnh vực ngành đạt và vượt so kế hoạch. Đến cuối năm 2023, TP HCM còn 8.293 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 0,33% so với tổng hộ dân của thành phố và 14.574 hộ cận nghèo, chiếm tỉ lệ 0,57% so với tổng hộ dân của thành phố.

V.Duẩn