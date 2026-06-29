Thưởng thức buffet sầu riêng tại Cần Thơ

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho biết Tuần lễ Buffet sầu riêng Cần Thơ không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại thông thường, mà còn giới thiệu thực đơn buffet gồm sầu riêng tươi và gần 20 sản phẩm ẩm thực đặc sắc chế biến từ sầu riêng.

Thực khách thưởng thức sầu riêng tại chương trình

Chương trình này được tổ chức còn nhằm đẩy mạnh kinh tế số và chuyển đổi số thương mại qua việc triển khai phiên livestream giới thiệu sản phẩm sầu riêng và truyền thông số trực quan. Giải pháp này giúp cắt giảm tối đa các chi phí trung gian, kết nối trực tiếp nhà vườn với người tiêu dùng trong và ngoài nước trên nền tảng bưu chính logistics thông minh.

"Tuần lễ Buffet sầu riêng Cần Thơ cũng gắn kết giao thương với kích cầu du lịch trải nghiệm, tạo lực đẩy tiêu thụ thông qua việc thu hút du khách trong và ngoài nước, đồng thời phát huy tinh thần liên kết vùng với sự đồng hành, hỗ trợ phối hợp điều tiết luồng hàng hóa từ lãnh đạo sở công thương các tỉnh, thành" - ông Sơn nhấn mạnh.

Tuần lễ Buffet sầu riêng năm 2026 diễn ra tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ, chia thành 2 đợt (ngày 27, 28-6 và 4, 5-7).