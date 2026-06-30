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Thưởng thức thiên đường nhiệt đới tại “Lễ Hội Trái Cây Gigamall 2026”

T.Hoài

Mùa hè năm nay, TTTM Gigamall mang đến không gian rực rỡ sắc màu nhiệt đới với sự kiện “Lễ Hội Trái Cây Gigamall 2026”, diễn ra từ ngày 7-7-2026 đến 12-7-2026

Không chỉ là hoạt động trải nghiệm mùa hè đầy năng lượng dành cho các gia đình và giới trẻ, lễ hội còn được kỳ vọng trở thành điểm hẹn thư giãn, mua sắm và giải trí tưng bừng nhất với hàng loạt chương trình tương tác, ưu đãi đặc sắc xuyên suốt tuần lễ sự kiện.

Thưởng thức thiên đường nhiệt đới tại “Lễ Hội Trái Cây Gigamall 2026” - Ảnh 1.

Không gian check-in văn hóa Việt độc đáo giữa lòng thành phố

Lấy cảm hứng từ sự trù phú của nông sản thuần Việt và nét đẹp văn hóa truyền thống, khu vực sự kiện tại sảnh tầng 1 Gigamall được đầu tư thiết kế vô cùng hoành tráng. Điểm nhấn nổi bật nhất chính là Cổng chào Rồng - Phụng được tạo hình tỉ mỉ, khéo léo từ các loại trái cây tươi, mang đến một không gian check-in rực rỡ, đậm chất nghệ thuật dân gian.

Thưởng thức thiên đường nhiệt đới tại “Lễ Hội Trái Cây Gigamall 2026” - Ảnh 2.

Cổng lễ hội độc đáo sẽ xuất hiện tại Lễ Hội Trái Cây Gigamall 2026

Ngay khi bước vào lễ hội, khách tham quan không chỉ được mãn nhãn trước "khu vườn nhiệt đới thu nhỏ" mà còn nhận ngay những món quà giải nhiệt mùa hè thiết thực. Với chương trình "Check-in rực rỡ - nhận dừa tươi mát lạnh tại GIGAMALL", những vị khách đầu tiên tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện sẽ có cơ hội thưởng thức những quả dừa tươi hoàn toàn miễn phí.

Sân khấu nghệ thuật và chuỗi workshop sáng tạo cho gia đình

Xuyên suốt từ ngày 7-7 đến 12-7, "Lễ Hội Trái Cây Gigamall" liên tục khuấy động bầu không khí bằng lễ khai mạc hoành tráng, các tiết mục ảo thuật kỳ thú và show diễn thời trang trái cây độc đáo mang lại trải nghiệm thị giác mới lạ cho khán giả. Bên cạnh các buổi đố vui nhận quà và vòng quay may mắn náo nhiệt trên sân khấu, khu vực workshop sáng tạo sẽ là điểm dừng chân lý tưởng để các bé cùng ba mẹ tham gia cùng nhau và mang sản phẩm về nhà làm quà kỷ niệm mùa hè.

Thưởng thức thiên đường nhiệt đới tại “Lễ Hội Trái Cây Gigamall 2026” - Ảnh 3.

Vô vàn loại trái cây đặc sản tại Lễ Hội Trái Cây Gigamall 2026

"Lễ Hội Trái Cây Gigamall 2026" không chỉ góp phần tôn vinh, nâng cao giá trị nông sản Việt và lan tỏa xu hướng tiêu dùng xanh, mà còn khẳng định vị thế của Gigamall trong việc tiên phong kết nối các giá trị văn hóa truyền thống với phong cách sống và giải trí hiện đại. Hãy cùng gia đình và bạn bè lên lịch đến ngay TTTM Gigamall từ ngày 7-7 này để không bỏ lỡ tuần lễ hội nhiệt đới rực rỡ nhất mùa hè!

THÔNG TIN SỰ KIỆN "LỄ HỘI TRÁI CÂY GIGAMALL 2026"

  • Thời gian diễn ra: Từ ngày 7-7-2026 đến ngày 12-7-2026.
  • Địa điểm: sảnh tầng 1 TTTM Gigamall, 240-242 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình, TP HCM.
  • Vào cửa miễn phí trải nghiệm không gian và chương trình nghệ thuật.
  • Website TTTM Gigamall: https://gigamall.com.vn
  • Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/gigamallvietnam


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