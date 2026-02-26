HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Thương tiếc HLV Nguyễn Văn Vinh!

Tường Phước

Ngày 25-2, bóng đá Việt Nam lặng đi trước thông tin danh thủ, huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Văn Vinh qua đời.

Sự ra đi của ông khép lại một hành trình bền bỉ, tận tụy với trái bóng tròn, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng nhiều thế hệ cầu thủ, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Ông không chỉ là một HLV tài năng mà còn là nhà quản lý, nhà sư phạm góp công định hình bản sắc cho nhiều đội bóng, đặc biệt là CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Khi còn là cầu thủ, ông nổi tiếng bởi lối chơi thông minh, kỷ luật và tinh thần thi đấu máu lửa. Chuyển sang vai trò huấn luyện, quản lý chuyên môn, ông tạo dấu ấn đậm nét khi biết cách phát huy tối đa khả năng tổ chức, dùng người và xây dựng hệ thống. Bóng đá Việt Nam bước vào thời kỳ chuyên nghiệp những năm 2000, HLV Nguyễn Văn Vinh là một trong những người tiên phong tiếp cận tư duy làm bóng đá hiện đại. Ông đề cao khoa học huấn luyện, chú trọng công tác đào tạo trẻ và không ngừng cập nhật xu hướng chiến thuật quốc tế. Ở bất cứ môi trường nào, ông cũng giữ nguyên tắc: Xây dựng nền tảng vững chắc từ đào tạo và kỷ luật tập thể, thay vì chạy theo thành tích ngắn hạn.

Thương tiếc HLV Nguyễn Văn Vinh! - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Văn Vinh (phải) với chức vô địch quốc gia năm 2003 cùng đội Hoàng Anh Gia Lai.Ảnh: TƯ LIỆU

Dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của ông gắn liền với CLB HAGL. Trong vai trò giám đốc kỹ thuật, ông là "kiến trúc sư thầm lặng" phía sau bản sắc chuyên môn của đội bóng phố núi. Ông cùng ban lãnh đạo CLB HAGL hoạch định chiến lược phát triển dài hạn, đặt nền móng cho mô hình đào tạo trẻ bài bản, kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật cá nhân và tư duy chơi bóng tập thể.

Từ nền móng này, HAGL dần định hình phong cách chơi bóng giàu kỹ thuật, đề cao kiểm soát và sáng tạo - khác biệt so với nhiều đội bóng thiên về sức mạnh và thể lực. Ông tin rằng cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể chơi bóng đẹp, nếu được đào tạo đúng phương pháp và trao niềm tin. Quan điểm ấy sau này trở thành triết lý xuyên suốt của đội bóng, tạo tiền đề cho sự ra đời của những thế hệ cầu thủ tài năng.

Không chỉ dừng lại ở cấp CLB, HLV Nguyễn Văn Vinh còn đóng góp tiếng nói chuyên môn sâu sắc trong nhiều diễn đàn bóng đá. Ông thẳng thắn, đôi khi quyết liệt, song luôn xuất phát từ mong muốn xây dựng một nền bóng đá phát triển bền vững. Với ông, bóng đá không đơn thuần là cuộc chơi của 90 phút, mà là câu chuyện dài hơi của đào tạo, quản trị và văn hóa.

Giới chuyên môn đánh giá ông là người có tư duy chiến lược hiếm có. Ông không ngại tranh luận về cơ chế, mô hình quản lý, vai trò của đào tạo trẻ trong cấu trúc bóng đá quốc gia. Những quan điểm của ông, ở thời điểm đưa ra, có thể gây tranh cãi, nhưng theo thời gian, nhiều ý tưởng đã chứng minh giá trị.

Bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của HLV Nguyễn Văn Vinh, trang chủ CLB HAGL viết: "Những đóng góp bền bỉ và thầm lặng của ông cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt là CLB HAGL - đội bóng thân yêu và lò đào tạo trẻ mà ông từng gắn bó - sẽ mãi in đậm trong ký ức người hâm mộ. Ông đã trọn đời cống hiến cho trái bóng tròn".

Danh thủ bóng đá Thái Lan, HLV Kiatisuk Senamuang bày tỏ lời tri ân: "Yên nghỉ nhé, HLV Vinh! Cảm ơn thầy đã luôn quan tâm, chăm sóc em chu đáo cả trong và ngoài sân cỏ, ngay từ những ngày đầu tiên. Thầy luôn ở bên hướng dẫn, giúp đỡ em và cùng em gặt hái thành công. Em sẽ luôn nhớ đến thầy".

Trong khi đó, bình luận viên Ngô Quang Tùng xúc động, trải lòng: "Danh thủ Nguyễn Văn Vinh là người có quá trình đóng góp và ảnh hưởng xuyên suốt nhiều năm với bóng đá Việt Nam ở nhiều cương vị khác nhau, trong đó có vị trí giám đốc kỹ thuật của HAGL, mang về 2 danh hiệu vô địch V-League. Thương tiếc và cầu mong ông được yên nghỉ!".


