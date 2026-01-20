Thương tiếc nhà thiết kế huyền thoại Valentino

Thông tin Valentino Garavani rời cõi tạm được quỹ từ thiện của ông công bố trên trang mạng xã hội Instagram. Theo đó, nhà thiết kế huyền thoại đã ra đi vĩnh viễn tại nhà riêng ở Rome - Ý ngày 19-1 (giờ địa phương), trong vòng tay những người thân yêu.

Linh cữu của ông được quàn tại Vương cung Thánh đường Santa Maria degli Angeli e dei Martiri ở Piazza della Repubblica, Rome - Ý, trước lễ tang chính thức diễn ra vào ngày 23-1.

Nhà thiết kế Valentino qua đời

Nhiều ngôi sao bày tỏ sự thương tiếc trước tin buồn. Trong đó, Gwyneth Paltrow bày tỏ: "Tôi thật may mắn khi được quen biết và yêu mến Valentino - được biết con người thật của ông ấy, trong những khoảnh khắc riêng tư.

Người này yêu cái đẹp, gia đình, nàng thơ, bạn bè. Ông yêu những chú chó, khu vườn và những câu chuyện hay của Hollywood. Tôi yêu ông ấy rất nhiều! Tôi yêu cách ông ấy luôn nhắc nhở tôi "ít nhất cũng phải chuốt chút mascara" mỗi khi tôi đến ăn tối.

Tôi yêu tiếng cười tinh nghịch của ông ấy. Tôi cảm giác như đây là sự kết thúc của một kỷ nguyên. Tôi và tất cả những người yêu mến ông sẽ vô cùng nhớ. Hãy yên nghỉ!".

Diễn viên Sarah Jessica Parker gọi Valentino bằng tên thân mật "Vava". Cô ngợi ca tài năng và tấm lòng của ông.

Trong khi đó, Linda Evangelista và Daphne Guinness đều chia sẻ rất nhiều biểu tượng cảm xúc để thể hiện sự đau buồn, thương tiếc của mình.

Nhiều người hâm mộ tiễn biệt ông: "Di sản của ngài sẽ sống mãi trong chúng tôi", "Thật đáng tiếc! người vĩ đại nhất đã ra đi", "Cảm ơn vẻ đẹp ngài đã mang lại cho chúng tôi. Hãy yên nghỉ", "Thêm một người không thể thay thế rời bỏ chúng ta"…

Valentino Garavani sinh năm 1932, tại nước Ý, sớm thể hiện niềm đam mê với thiết kế thời trang. Ông theo học thời trang tại các trường danh tiếng ở Pháp, lăn lộn trong nghề một thời gian trước khi mở thương hiệu riêng tại Rome những năm 1959, gặt hái thành công.

Ông được xem là một trong những nhà tạo mẫu nổi tiếng nhất nước Ý, đại diện cho hình ảnh của haute couture truyền thống. Sự nghiệp của ông không chỉ đóng khung trong trang phục mà còn sản xuất các phụ kiện như kính râm, đồ da, đồ trang sức, nước hoa…

Nhiều ngôi sao, người hâm mộ thương tiếc ông



