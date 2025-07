Thương tiếc sao phim "Kill Bill" đột tử

Trang Hollywood Reporter dẫn nguồn từ người phát ngôn Sở Cảnh sát Los Angeles - Mỹ rằng họ được gọi đến và phát hiện Michael Madsen đã qua đời tại nhà riêng ở Malibu, California- Mỹ.

Người đại diện của Michael Madsen là Liz Rodriguez cho biết nam diễn viên bị đột tử vì ngừng tim. Cảnh sát không phát hiện các dấu hiệu bất thường tác động từ bên ngoài nào liên quan đến cái chết của nam diễn viên.

Michael Madsen qua đời tuổi 67

Ngay khi thông tin lan tỏa, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ bày tỏ thương tiếc, đau buồn trước sự ra đi đột ngột của Michael Madsen. Diễn viên Harvey Keitel bày tỏ: "Chúng ta mất đi một nhà thơ Mỹ vĩ đại. Vĩnh biệt, người bạn thân yêu của tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên một trong những cảnh hay nhất từng xem trên màn ảnh, cảnh anh và Chris Penn chiến đấu trong "Reservoir Dogs". Một cảnh tuyệt vời!".

Diễn viên Walton Goggins buồn bã: "Michael Madsen là một nghệ sĩ, một nhà thơ, một biểu tượng… Tôi không đủ từ ngữ để diễn tả. Tôi yêu mến anh rất nhiều".

Diễn viên Vivica A. Fox chia sẻ niềm vinh dự được làm việc với Michael Madsen trong "Kill Bil" và một số bộ phim khác. Cô ngợi ca ông là một người tài năng với những vai diễn tuyệt vời trên màn ảnh.

Michael Madsen sinh năm 1957 tại Chicago, có em gái là diễn viên Virginia Madsen. Ông gắn bó hơn 40 năm với sự nghiệp diễn xuất, tham gia hàng trăm phim và thường đóng vai cá tính, phản diện, tâm lý phức tạp. Những phim đáng nhớ của ông có: "Kill Bill", "Sin City", "WarGames", "Thelma & Louise", "Free Willy", "Species", "Donnie Brasco", "Die Another Day", "Scary Movie 4"… Ông tham gia nhiều phim của đạo diễn Quentin Tarantino.

Ngoài diễn xuất, Michael Madsen còn là một nhà thơ, đã xuất bản nhiều tập thơ. Trong hai năm qua, ông cũng đã tham gia một số phim và đang dự định tiếp tục các dự án mới thì bất ngờ qua đời. Quyển sách mới của ông "Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems" cũng trong giai đoạn chuẩn bị phát hành.

Ông đã tham gia hàng trăm phim