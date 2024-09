Thường trực Ban Bí thư Lương Cường viếng Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi vòng hoa đến viếng bà Đặng Bích Hà.



Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đến viếng PGS Đặng Bích Hà. Ảnh: TPO

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường thắp hương viếng phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TPO

Đến viếng, thắp hương tiễn biệt Phó giáo sư Đặng Bích Hà có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; các đoàn: Đoàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ tịch Quốc hội dẫn đầu; đoàn Chính phủ, do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu; đoàn Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng đoàn đại biểu TP Hà Nội cùng nhiều đoàn của ban, bộ ngành trung ương, các địa phương đã đến viếng phu nhân Đại tướng Võ Nguyễn Giáp.

Ghi sổ tang, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường bày tỏ: "Vô cùng thương tiếc Phó Giáo sư Đặng Bích Hà, Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Xin trân trọng gửi tới toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất".

Lễ an táng Phó giáo sư Đặng Bích Hà được tổ chức lúc 6 giờ ngày 29-9 tại Vũng Chùa - Đảo Yến (tỉnh Quảng Bình). Phó giáo sư Đặng Bích Hà từ trần ngày 17-9, hưởng thọ 96 tuổi.