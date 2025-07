Thường trực Ban Bí thư: Xử lý nghiêm tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu chuẩn bị tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm lớn, quan trọng của đất nước. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công.

Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhất là các địa bàn chiến lược, không để bị động, bất ngờ; đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ; bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng; xử lý nghiêm tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; cải cách quy chế hội họp phù hợp mô hình mới.