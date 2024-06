Thượng úy công an lao ra giữa dòng nước lũ cứu 2 người dân

Theo thông tin ban đầu, sự việc diễn ra vào khoảng 16 giờ 50 phút ngày 10-6. Lúc này, Tổ công tác của đội CSGT - Trật tự Công an huyện Mèo Vạc đang làm nhiệm vụ, tại đoạn Km 06 đoạn Suối Cạn, đường xuống Sông Nho Quế thì thấy 3 người dân xã Thượng Phùng cố vượt qua dòng nước chảy xiết bị cuốn trôi.

Phát hiện sự việc, thượng úy Nguyễn Mạnh Tường (SN 1992, là cán bộ đội CSGT - Trật tự Công an huyện Mèo Vạc đã nhảy xuống dòng nước lũ, cứu được 2 người, đưa vào bờ an toàn. Người còn lại may mắn bám được vào tảng đá giữa dòng suối cũng được thượng úy Nguyễn Mạnh Tường cùng đồng đội đưa vào đưa lên bờ an toàn.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường bất chấp nguy hiểm lao ra giữa dòng nước lũ cứu 2 người dân. Ảnh: Công an cung cấp

Được biết, danh tính những người dân trên được xác định là ông Sùng Mí D. (SN1981), vợ là Vừ Thị T. (SN1980) và con trai là Vừ Mí P. (SN 2005, cùng trú tại thôn Lủng Chu, xã Thượng Phùng) đang trên đường đi làm thuê trở về nhà thì gặp nạn.

Hiện, cả 3 người sức khỏe đã ổn định, được Tổ công tác đưa vào nhà dân tại xã Pả Vi ở tạm.

Chiều cùng ngày 10-6, tại Lai Châu, lãnh đạo UBND huyện Mường Tè, Lai Châu, cho biết trên địa bàn xảy ra sự việc 3 người bị lũ cuốn trôi. Theo đó, khoảng hơn 6 giờ cùng ngày, chị L.C.N. (SN 1980) cùng chị L.N.M. (SN 1984) và em G.C.H. (SN 2004, cùng ở bản Xà Phìn, xã Pa Vệ Sủ, dắt xe máy qua đập tràn suối Nậm Xí Lùng, đoạn qua bản Xà Phìn thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi. Chị M. và em H. tự bơi được vào bờ, còn chị N. bị lũ cuốn trôi.

Hiện, lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích.