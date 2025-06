Thủy điện Tuyên Quang sắp xả lũ, Hà Nội và 3 tỉnh cần chú ý

Mục đích mở cửa xả đáy để duy trì mực nước thượng lưu ở cao trình 105,2 m. Hồi 8 giờ ngày 26-6, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 105,2 m, mực nước hạ lưu 50,51 m, lưu lượng về hồ 1.393 m3/s, lưu lượng phát điện tối đa về hạ du 729 m3/s.



Thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy từ 14 giờ ngày 27-6

Để đảm bảo an toàn hạ du, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công điện gửi tới UBND các tỉnh, TP: Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội.

Theo đó, các địa phương tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Bắc Bộ dự báo sắp mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay 27-6, mưa dông xuất hiện rải rác tại Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An, Tây Nguyên và Nam Bộ. Một số nơi mưa rất to: Quảng Hà (Quảng Ninh): 105,4 mm; Sóc Sơn (Hà Nội): 87,6 mm; Thanh Mai (Nghệ An): 108,2 mm.

Dự báo mưa lớn trong 24-48 giờ tới, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; Lượng mưa phổ biến 30-70 mm, cục bộ trên 200 mm. Cảnh báo mưa cục bộ cường suất lớn >100 mm trong 3 giờ.

Từ đêm 28-6 đến 2-7, Bắc Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng, lượng mưa 100-300 mm, cục bộ trên 500 mm.

Sáng nay 27-6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại: Lào Cai (Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, TP Lào Cai); Sơn La (Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu); Lai Châu (Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Than Uyên, TP Lai Châu); Hà Giang (Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, TP Hà Giang, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh).