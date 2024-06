Tại buổi giao lưu, ra mắt phim tối 4-6 ở TP HCM, Thúy Ngân diện đầm xanh thướt tha, thu hút mọi ánh nhìn và nhanh chóng trở thành tâm điểm của ống kính.



Cô sánh bước cùng Võ Cảnh, Jun Phạm và Thảo Tâm. Người đẹp Thảo Tâm duyên dáng với đầm ren trắng, khoe đường cong tinh tế.

Cô vào vai dịu dàng, nữ tính khác lạ so với những hình ảnh mạnh mẽ, cá tính trước đó

NSƯT Kim Tuyến chọn đầm có phần cổ khoét sâu, khoe vẻ đẹp quyến rũ. Trong khi đó, các nam diễn viên như Jun Phạm, Võ Cảnh… đều chọn trang phục lịch lãm, tôn vẻ điển trai.

Tại buổi giao lưu, Thúy Ngân chia sẻ: "Mọi người quen với hình ảnh tôi mạnh mẽ, gai góc và sôi nổi. Khi đến với nhân vật dịu dàng, nữ tính và mau nước mắt trong phim này tôi mong mọi người nhìn nhận một hình ảnh mới của tôi và đón nhận. Đây là vai diễn thử thách khi phải khóc bền bỉ trong nhiều tiếng để đạo diễn và nhà sản xuất chọn lựa lúc thử vai. Vào phim, tôi có các cảnh bị đánh và khóc nhiều. Các phân cảnh khóc thời gian quay khoảng 3 tiếng và mỗi ngày quay khoảng 7 phân cảnh".

Nói về cảnh nóng với nhân vật do Jun Phạm và Võ Cảnh thủ diễn, Thúy Ngân cho biết các bạn diễn đều rất nghiêm túc và may mắn là khâu quay đã diễn ra nhanh chóng. Với Jun Phạm, cô không quá căng thẳng do cũng từng hợp tác chung. Nhưng Võ Cảnh thì hai bên chưa từng làm việc chung trước đó nên rất căng thẳng, mong làm sao cho nhanh nhất có thể.

Nói về việc bị so sánh với phiên bản gốc, Thúy Ngân trải lòng rằng kịch bản Việt hóa khác so với bản gốc từ bối cảnh, con người, lối sống nhân vật. Cô hoàn toàn tập trung cho kịch bản hiện tại, không theo dõi bản cũ, làm việc với đạo diễn sao cho mượt mà nhất. Khi đọc được những bình luận so sánh, cô không áp lực lắm vì khi đó phim đã đóng máy rồi. Cô tin mình đã làm hết sức có thể cho nhân vật.

Nam diễn viên Võ Cảnh cho biết phim là dự án đặc biệt khi anh sẵn sàng bước khỏi vùng an toàn, trở thành nam chính ngôn tình sau thời gian dài vắng bóng. Việc đảm bận vai diễn nặng ký không dễ dàng.

NSƯT Kim Tuyến gửi lời cảm ơn đến sự góp mặt của tất cả mọi người trong phim. Trong khi đó, Đỗ Phú Quí, Trương Minh Thảo, Trung Dũng… cho biết rất hạnh phúc khi được đồng hành cùng bộ phim và có những phân cảnh đáng nhớ.

Võ Cảnh và Thúy Ngân

Dàn diễn viên phim

Đạo diễn Hoàng Anh (thứ hai từ trái sang) và dàn diễn viên

"Đây là bộ phim tôi rất thích từ 10 năm trước, nay có cơ hội được Việt hóa. Bản gốc không chỉ tập trung về tình yêu mà còn phản ảnh rất nhiều về xã hội, khi Việt hóa đã thay đổi rất nhiều để phù hợp với văn hóa xã hội Việt Nam" - đạo diễn Hoàng Anh cho biết.

Phim "7 năm chưa cưới sẽ chia tay" đến với khán giả VieON lúc 20 giờ thứ năm và sáu hằng tuần, bắt đầu từ ngày 6-6.