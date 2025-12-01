Thúy Ngân và Võ Cảnh đường ai nấy đi

Nữ diễn viên Thúy Ngân đã livestream trên trang cá nhân, tâm tình với người hâm mộ. Nhiều người đã hỏi thăm cô về Võ Cảnh cũng như chuyện tình cảm của hai người.

Thúy Ngân thổ lộ: "Mọi người chấp niệm nặng vậy là "căng" cho chúng tôi. Sau này, cả hai còn lấy chồng, lấy vợ. Ví dụ anh Cảnh có người yêu, mọi người nhắc hoài cũng ảnh hưởng. Khi tôi có người yêu mà cứ nghe nhắc vậy, cũng tội nghiệp. Vì mọi chuyện đã diễn ra 7-8 tháng trước. Cả hai hiện là bạn bè, vẫn vui vẻ với nhau. Mọi người làm vậy, chúng tôi khó xử, không nhìn nhau được. Cả hai không ghét bỏ gì nhau, vẫn hỏi thăm sức khỏe, là bạn bè thân thiết".

Thúy Ngân chia sẻ đã đường ai nấy đi với Võ Cảnh

Thúy Ngân trải lòng

Thúy Ngân cho biết cô bày tỏ tâm tư lần này với người hâm mộ là để mọi người không tiếp tục ghép đôi hay thắc mắc về chuyện của cả hai, thoải mái hơn trong chặng đường sắp tới.

Trước đó, nhiều đồn đoán cặp đôi này chia tay khi không còn xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện từ tháng 3 năm nay. Vào tháng 11, Võ Cảnh từng chia sẻ trên trang mạng xã hội về việc khép lại một chuyện tình, dù không nhắc tên, nhiều người vẫn nghĩ đến Thúy Ngân.

Sau phim "7 năm chưa cưới sẽ chia tay" phát sóng năm 2024, Thúy Ngân và Võ Cảnh được khán giả yêu thích, liên tục "đẩy thuyền".

Cả hai cũng nhiều lần cùng nhau xuất hiện ở các sự kiện, cử chỉ thân mật nhưng không lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm. Người hâm mộ của cả hai đều ngầm hiểu chuyện tình cảm của họ và nhiệt tình ủng hộ.

Đầu tháng 7, cả hai tái hợp trong phim "Cô đừng hòng thoát khỏi tôi", cũng đóng cặp đôi và lần này ăn ý hơn.

Thúy Ngân và Võ Cảnh từng đóng cặp trong "7 năm chưa cưới sẽ chia tay"

Cả hai thân thiết trong cuộc sống đời thường

Đi du lịch cùng nhau

Nhưng chuyện tình cảm không như ý muốn