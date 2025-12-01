HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Thúy Ngân và Võ Cảnh đường ai nấy đi

Minh Khuê

(NLĐO) - Thúy Ngân chia sẻ chuyện tình cảm giữa cô và Võ Cảnh đã kết thúc 7-8 tháng trước và hiện cả hai vẫn là bạn bè thân thiết.

Nữ diễn viên Thúy Ngân đã livestream trên trang cá nhân, tâm tình với người hâm mộ. Nhiều người đã hỏi thăm cô về Võ Cảnh cũng như chuyện tình cảm của hai người.

Thúy Ngân thổ lộ: "Mọi người chấp niệm nặng vậy là "căng" cho chúng tôi. Sau này, cả hai còn lấy chồng, lấy vợ. Ví dụ anh Cảnh có người yêu, mọi người nhắc hoài cũng ảnh hưởng. Khi tôi có người yêu mà cứ nghe nhắc vậy, cũng tội nghiệp. Vì mọi chuyện đã diễn ra 7-8 tháng trước. Cả hai hiện là bạn bè, vẫn vui vẻ với nhau. Mọi người làm vậy, chúng tôi khó xử, không nhìn nhau được. Cả hai không ghét bỏ gì nhau, vẫn hỏi thăm sức khỏe, là bạn bè thân thiết".

Thúy Ngân và Võ Cảnh đường ai nấy đi - Ảnh 1.

Thúy Ngân chia sẻ đã đường ai nấy đi với Võ Cảnh

Thúy Ngân trải lòng

Thúy Ngân cho biết cô bày tỏ tâm tư lần này với người hâm mộ là để mọi người không tiếp tục ghép đôi hay thắc mắc về chuyện của cả hai, thoải mái hơn trong chặng đường sắp tới.

Trước đó, nhiều đồn đoán cặp đôi này chia tay khi không còn xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện từ tháng 3 năm nay. Vào tháng 11, Võ Cảnh từng chia sẻ trên trang mạng xã hội về việc khép lại một chuyện tình, dù không nhắc tên, nhiều người vẫn nghĩ đến Thúy Ngân.

Sau phim "7 năm chưa cưới sẽ chia tay" phát sóng năm 2024, Thúy Ngân và Võ Cảnh được khán giả yêu thích, liên tục "đẩy thuyền".

Cả hai cũng nhiều lần cùng nhau xuất hiện ở các sự kiện, cử chỉ thân mật nhưng không lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm. Người hâm mộ của cả hai đều ngầm hiểu chuyện tình cảm của họ và nhiệt tình ủng hộ.

Đầu tháng 7, cả hai tái hợp trong phim "Cô đừng hòng thoát khỏi tôi", cũng đóng cặp đôi và lần này ăn ý hơn.

Thúy Ngân và Võ Cảnh đường ai nấy đi - Ảnh 2.

Thúy Ngân và Võ Cảnh từng đóng cặp trong "7 năm chưa cưới sẽ chia tay"

Thúy Ngân và Võ Cảnh đường ai nấy đi - Ảnh 3.

Cả hai thân thiết trong cuộc sống đời thường

Thúy Ngân và Võ Cảnh đường ai nấy đi - Ảnh 4.

Đi du lịch cùng nhau

Thúy Ngân và Võ Cảnh đường ai nấy đi - Ảnh 5.

Thúy Ngân và Võ Cảnh đường ai nấy đi - Ảnh 6.

Nhưng chuyện tình cảm không như ý muốn

Thúy Ngân và Võ Cảnh đường ai nấy đi - Ảnh 7.

Họ đã chia tay trong sự nuối tiếc của người hâm mộ

Tin liên quan

Thúy Ngân thừa nhận đang… bận yêu!

Thúy Ngân thừa nhận đang… bận yêu!

(NLĐO) - Nữ diễn viên Thúy Ngân tham gia lồng tiếng cho vai nữ chính trong phim Philippines "Yêu em… Em cảm ơn!", ra rạp Việt từ ngày 6-6.

Thúy Ngân hốt hoảng khi Võ Cảnh chảy máu đầu

(NLĐO) - Diễn viên Võ Cảnh gặp phải tai nạn ngoài ý muốn khiến đầu đập xuống đất, chảy máu trong một cảnh hành động trong phim "Cô đừng hòng thoát khỏi tôi".

Thúy Ngân đọ dáng cùng "mỹ nhân đẹp nhất Philippines" Marian Rivera

(NLĐO) - Marian Rivera đảm nhận vị trí vedette còn Thúy Ngân mở màn cho bộ sưu tập Xuân Hè 2026 "Lunar Fracture" của Trà Linh, Việt Trinh.

