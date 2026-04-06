Khoa học

Thủy quái 145 triệu tuổi chưa rõ loài gì "trỗi dậy" ở Cuba

Anh Thư

(NLĐO) - Xương của một con thủy quái kỷ Jura đã bất ngờ lộ ra trên trần một hang động đá vôi ở phía Tây Cuba.

Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Journal of Vertebrate Paleontology cho biết các nhà cổ sinh vật học đã tìm thấy bộ xương của một con thủy quái bên trong hang động đá vôi Cueva del Ictiosaurio, một hang động ven sông ở khu vực El Cuajaní, thuộc Công viên địa chất và quốc gia Viñales của Cuba.

Con thủy quái được xác định là một thành viên của "gia tộc" ngư long (Ichthyosaur) thời tiền sử, nhưng các nhà khoa học vẫn chưa thể xếp nó vào bất kỳ loài ngư long nào từng được biết đến.

Bộ xương thủy quái kỷ Jura lộ ra từ trần hang động - Ảnh: VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC CUBA

Theo Sci-News, phần xương lộ ra bao gồm cột sống cong hình chữ U với các xương sườn đi kèm, các đốt sống riêng lẻ và một chi sau.

Đây là hóa thạch ngư long có độ toàn vẹn cao nhất từng được tìm thấy ở đảo quốc này.

“Mẫu vật được bảo quản trong phiến đá tạo thành trần của hang động Cueva del Ictiosaurio cách lối vào khoảng 60 m” - tiến sĩ Manuel Iturralde-Vinent từ Viện Hàn lâm Khoa học Cuba cho biết.

Tiến sĩ Iturralde-Vinent đã hợp tác với các cộng sự từ Cuba, Argentina, Ba Lan và Mỹ và xác định được bộ xương thủy quái này có niên đại lên đến 145 triệu năm, tức thuộc kỳ Tithon, kỳ cuối cùng của thế Jura Muộn, kỷ Jura.

Điều này rất có ý nghĩa. Một số xương hóa thạch của ngư long đã được tìm thấy ở Cuba, nhưng đều nằm trong lớp trầm tích cổ xưa hơn của kỳ Oxfordian của thế Jura muộn.

Vì vậy, phát hiện về con thủy quái này đã giúp mở rộng khoảng thời gian mà ngư long có thể tồn tại ở khu vực này.

Bên cạnh đó, nhóm tác giả cũng xác định được con ngư long thuộc họ Ophthalmosauridae, gồm những loài sở hữu đôi mắt rất lớn.

Nó cũng có những nét tương đồng với các loài như Caypullisaurus bonapartei và Aegirosaurus leptospondylus, nhưng vẫn có những đặc điểm riêng.

Hiện tại, sau 3 năm kể từ lúc được khai quật, các nhà khoa học vẫn chưa thể phân loại nó và cũng không đủ dữ liệu để khẳng định nó là một loài mới.

Hơn 11.000 vật thể "vô hình" cùng lộ diện trên bầu trời

Hơn 11.000 vật thể "vô hình" cùng lộ diện trên bầu trời

(NLĐO) - "Mắt thần" của Đài quan sát Vera C. Rubin đã phơi bày hàng loạt vật thể ngay trong hệ Mặt Trời nhưng "vô hình" trước các kính thiên văn khác.

Nghiên cứu quốc tế hé lộ bất ngờ về hài cốt 4.000 năm ở Việt Nam

(NLĐO) - Ba bộ hài cốt trẻ em thời đại đồ đá mới cho thấy ngành khảo cổ thế giới đã "lạc lối" nhiều năm nay khi nghiên cứu lịch sử một căn bệnh đáng sợ.

Một loài thằn lằn mới vừa được phát hiện tại Vườn Quốc gia Vũ Quang

(NLĐO) - Sau quá trình khảo sát, thu mẫu và phân tích, các nhà khoa học đã phát hiện một loài thằn lằn mới tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh).

