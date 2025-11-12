HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thuyền bị sóng đánh chìm, con trai bơi được vào bờ, người cha mất tích

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Trên đường đi đánh lưới ghẹ ở vùng lộng trở về, không may thuyền bị sóng đánh chìm khiến ông Nguyễn Văn H. ở Hà Tĩnh bị rơi xuống biển, đang mất tích.

Tối 11-11, lãnh đạo UBND xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết thông tin trên.

Thuyền bị sóng đánh chìm ở Hà Tĩnh , người cha mất tích trong khi cứu con trai - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng cùng người dân trục vớt chiếc thuyền lên bờ (Ảnh Lộc Hà 24h)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 11-11, tàu cá HT-31522-TS do ông Nguyễn Văn H. (ngụ thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), làm chủ, trên đường đi đánh lưới ghẹ ở vùng lộng trở về thì không may bị sóng to đánh chìm thuyền khi còn cách bờ khoảng 500 m.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên phương tiện này có ông H. và con trai. Khi xảy ra sự cố, người con đã tự bơi được vào bờ, còn ông H. vẫn đang mất tích.

Thuyền bị sóng đánh chìm ở Hà Tĩnh , người cha mất tích trong khi cứu con trai - Ảnh 2.

Hiện công tác tìm kiếm ông H. vẫn đang được các lực lượng chức năng thực hiện

Cũng theo lãnh đạo xã Lộc Hà, ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn.

Hiện chiếc thuyền đã được trục vớt lên bờ; còn người bị nạn vẫn đang được lực lượng chức năng cùng người dân tích cực tìm kiếm.

Tin liên quan

Chìm thuyền trên sông Gianh: 1 người tử vong, 3 người thoát chết!

Chìm thuyền trên sông Gianh: 1 người tử vong, 3 người thoát chết!

(NLĐO) - Một vụ chìm thuyền xảy ra trên sông Gianh (Quảng Bình) khiến một người tử vong, 3 người may mắn thoát nạn.

Mưa lớn ở miền Trung: Cứu sống 14 thuyền viên bị chìm thuyền

(NLĐO) – 14 thuyền viên chống chọi thời tiết khắc nghiệt với sóng cao trên 3 mét, gió giật, mưa to, nỗ lực tát nước cứu tàu.

Cứu sống 3 ngư dân bị chìm thuyền trên biển

(NLĐO) - Trong lúc khai thác sò trên biển, thuyền của ngư dân Nguyễn Văn Tùng ở Hà Tĩnh cùng 2 người khác không may bị sóng to, gió lớn đánh chìm, sau hơn 4 giờ ôm can nhựa lênh đênh trên biển cả 3 ngư dân may mắn được cứu sống.

    Thông báo