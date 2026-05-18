Chiều 18-5, tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa phối hợp với Hải đội Biên phòng 2, Cảng vụ Cửa Việt kịp thời hỗ trợ, đưa một thuyền trưởng có dấu hiệu suy hô hấp vào bờ để cấp cứu, điều trị.

Thuyền trưởng Lê Thanh N. lên cơn khó thở được hỗ trợ đưa đến bệnh viện điều trị

Lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt nhận được thông tin từ Cảng vụ Cửa Việt về việc ông Lê Thanh N. (SN 1978, ngụ xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; thuyền trưởng tàu Quang Anh 69) có biểu hiện khó thở khi tàu đang cách cảng Cửa Việt khoảng 15 hải lý.

Phát hiện sự việc, các thuyền viên trên tàu Quang Anh 69 liên hệ đến cơ quan chức năng đề nghị giúp đỡ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã triển khai lực lượng cùng quân y Hải đội Biên phòng 2, phối hợp sử dụng tàu Cảng vụ Cửa Việt tiếp cận tàu hàng và sơ cứu bệnh nhân.

Đến 12 giờ 45 phút cùng ngày, thuyền trưởng nêu trên được đưa vào bờ và chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để tiếp tục thăm khám, điều trị.



