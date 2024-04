Sáng 26-4, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.246 đồng/USD, ổn định so với hôm qua. Nếu so với mức đỉnh của tỉ giá trung tâm vài ngày trước quanh 24.275 đồng, tỉ giá sáng nay hạ nhiệt khoảng 30 đồng.



Các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt điều chỉnh giảm giá USD. Vietcombank đang giao dịch đồng USD mua vào 25.148 đồng/USD, bán ra 25.458 đồng/USD, giảm khoảng 30 đồng so với mức đỉnh sát vùng 25.490 đồng vài ngày trước.

Sacombank, ACB niêm yết giá USD bán ra tương tự Vietcombank, trong khi chiều mua vào ở mức thấp hơn quanh 25.170 đồng/USD. Eximbank bán ra USD ở mức thấp hơn, 25.456 đồng/USD, trong khi mua vào 25.160 đồng/USD, giảm thêm 20 đồng so với hôm qua.

Giá USD tự do tăng mạnh trong khi hạ nhiệt ở các ngân hàng

Giá USD ở các ngân hàng bắt đầu hạ nhiệt trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước tuyên bố sẵn sàng can thiệp bán ngoại tệ ra thị trường.

Chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2024 phiên thứ 2 với chủ đề "Gỡ khó về vốn và thị trường cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu" do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 25-4, Phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết tỉ giá đã hạ nhiệt và còn mất giá khoảng 4,8% so với cuối năm ngoái, thấp hơn nhiều so với mức mất giá của một số đồng nội tệ của nhiều thị trường khác.

"Tỉ giá là một vấn đề lớn của nền kinh tế nếu không quản lý hiệu quả, sẽ tác động tới lạm phát. Ngân hàng Nhà nước sẽ linh hoạt điều hành tỉ giá, ổn định chứ không cố định, bảo đảm trạng thái ngoại tệ bằng 0 chứ không thể âm.

Có những giải pháp để thực hiện điều này gồm điều tiết lượng tiền trong lưu thông để hài hòa; điều hành lãi suất hợp lý để hài hòa với tỉ giá, tính toán mức độ hợp lý để đạt cả 2 mục tiêu" - Phó thống đốc thường trực Đào Minh Tú khẳng định.

Cùng với những giải pháp của Ngân hàng Nhà nước và việc đồng USD trên thị trường quốc tế đi xuống đã giúp tỉ giá USD/VNĐ hạ nhiệt. Hiện chỉ số đồng USD trên thị trường quốc tế đang được giao dịch ở mức 105,57 điểm, giảm khoảng 0,5% so với vài ngày trước.

Đáng chú ý, trong khi giá USD ngân hàng hạ nhiệt thì vẫn duy trì ở mức cao trên thị trường tự do. Sáng nay, một số điểm thu đổi ngoại tệ giao dịch USD mua vào 25.700 đồng/USD, bán ra 25.780 đồng/USD, tăng khoảng 40 đồng so với hôm qua.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM đã có văn bản gửi các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn thành phố về phối hợp tuyên truyền đến người dân quy định về hoạt động mua, bán ngoại tệ. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân khi phát sinh nhu cầu ngoại tệ hợp pháp cần liên hệ các tổ chức tín dụng được phép trên địa bàn để được hướng dẫn. Không mua bán ngoại tệ tự do, trái với quy định pháp luật và tiềm ẩn rủi ro.