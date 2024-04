Tỉ giá tăng 4,9%, Ngân hàng Nhà nước bán ngoại tệ can thiệp

Phó thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú chủ trì họp báo

Sáng 19-4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng Quý I/2024. Phó thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, biến động tình hình kinh tế - chính trị trên thế giới đã khiến đồng nội tệ của nhiều quốc gia mất giá khá cao, kể cả các nước có nền kinh tế mạnh, mức mất giá dao động từ trên 3% đến gần 9%. Việt Nam cũng nằm trong xu thế đó, tỉ giá VNĐ/USD hiện đã mất giá 4,9% so với đầu năm.



Phân tích nguyên nhân, Phó Thống đốc Thường trực cho biết năm qua NHNN giảm lãi suất trong bối cảnh thế giới tăng lãi suất. Hiện lãi suất VNĐ âm so với lãi suất đồng đô la trên thị trường liên ngân hàng. Đặt ra câu hỏi quản lý của NHNN về điều hành chính sách tiền tệ hài hoà. Bên cạnh đó, cầu ngoại tệ cho nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất đảm bảo cũng là yếu tố khiến tỉ giá tăng thời gian qua. Ngoài ra, còn kể đến yếu tố tâm lý muốn găm giữ USD.

Theo NHNN, thời gian qua, NHNN đã phát hành tín phiếu VNĐ nhằm giảm bớt dư thừa thanh khoản VNĐ, qua đó giảm bớt áp lực trong ngắn hạn đối với tỉ giá. Về cơ bản, thanh khoản thị trường thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ; tỉ giá diễn biến phù hợp với điều kiện thị trường và xu hướng của các đồng tiền quốc tế so với USD.

Theo lãnh đạo NHNN, quản lý tỉ giá cần "đảm bảo ổn định nhưng không cố định, lên xuống phù hợp, tránh tác động của thế giới, giảm chấn tác động, tạo sự cân đối hài hòa".

Phó Thống đốc cho biết NHNN sẵn sàng can thiệp "ngay từ hôm nay" nếu tỉ giá tiếp tục bất lợi.

Phát biểu thêm về vấn đề này, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, cho biết ngày hôm nay, NHNN công bố công khai phương án can thiệp ngoại tệ trên website của NHNN. Theo đó, NHNN sẽ bán can thiệp ngoại tệ cho các TCTD có trạng thái ngoại tệ âm để chuyển trạng thái ngoại tệ về 0, với mức bán tỉ giá can thiệp là 25.450 đồng.

Đây là biện pháp rất mạnh mẽ của NHNN để giải tỏa tâm lý thị trường, đảm bảo nguồn cung thị trường, nguồn cung ngoại tệ thông suốt, đảm bảo đầy đủ nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế. Ngay khi NHNN có công bố, thị trường đã có phản ứng tích cực, giao dịch ngoại tệ đã dưới mức bán ra của NHNN.

Ông Quang khẳng định thời gian tới NHNN tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường ngoại tệ, đảm bảo nhu cầu của nền kinh tế, quản lý tốt lạm phát.

Tỉ giá biến động đang gây ảnh hưởng lớn cho các doanh nghiệp có dư nợ ngoại tệ lớn. Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa cho hay với 1% thay đổi tỉ giá, hãng mất 300 tỉ đồng. Ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát, cũng cho hay trong quý I/2024, Hòa Phát ước phải trích lập dự phòng tỉ giá khoảng 200 tỉ đồng.