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Thời sự

Tích cực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lê Vĩnh

Giữa lòng Công viên Lê Thị Riêng (TP HCM), lực lượng chức năng nỗ lực xác định vị trí có hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968

Sáng 15-6, tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP HCM, Bộ Tư lệnh TP HCM triển khai các lực lượng khảo sát, thăm dò tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968.

Ba khu vực trọng điểm

Các nghiên cứu và hội thảo gần đây nhất xác định Nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa - Sài Gòn; nay là khu vực Công viên Lê Thị Riêng) có nhiều rãnh mộ với số lượng liệt sĩ khoảng 900. Vì thế, công tác khảo sát, thăm dò hướng tới mục tiêu xác định vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ, làm cơ sở khoa học để triển khai bước tiếp theo. Công tác này được tiến hành thận trọng, theo từng lớp việc.

Theo thiếu tá Bùi Tấn Phát, Ban Tác huấn Bộ Tư lệnh TP HCM, qua khảo sát, lực lượng chức năng xác định có 3 khu vực trọng điểm cần chú ý trong khuôn viên công viên với diện tích lần lượt khoảng 500 m2, 800 m2 và 1.200 m2.

Tích cực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.

Các nhân chứng tham gia tìm kiếm. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

"Tình hình an ninh chính trị tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng cơ bản ổn định. Bộ đội Công binh rà phá bom mìn trước, sau đó, nhóm chuyên gia của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM tiến hành quét radar. Lực lượng rà phá bom mìn xong tới đâu thì quét radar đến đó" - thiếu tá Bùi Tấn Phát thông tin.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM, yêu cầu các lực lượng thực hiện công tác khảo sát một cách khoa học, chặt chẽ, bảo đảm chuẩn bị tốt nhất cho các bước tiếp theo. Ông nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, vận dụng hiệu quả các phương pháp chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn nhằm đạt kết quả cao nhất.

Tỉ mỉ dò tìm từng tấc đất

Trực tiếp tác nghiệp tại hiện trường, PGS-TS Lê Văn Anh Cường, Trưởng Bộ môn Vật lý địa cầu - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP HCM), cho biết nhóm chuyên gia đang triển khai 2 phương pháp khảo sát phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Theo đó, nhóm kết hợp phương pháp radar xuyên đất và phương pháp ảnh điện để phát hiện mọi dị thường dưới lòng đất. Dữ liệu thu được giúp nhận diện những biến động địa tầng, phân biệt lớp đất nguyên trạng với khu vực từng bị đào xới. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở khoa học quan trọng để nhận diện dấu hiệu liên quan đến khả năng tồn tại mộ liệt sĩ trong khu vực.

Nhóm chuyên gia của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM gồm 12 thành viên, sử dụng 2 máy radar xuyên đất và 1 máy đo ảnh điện để tìm kiếm. Dự kiến cần khoảng 2 ngày để hoàn tất việc rà quét, thu thập dữ liệu.

"Việc rà quét phải được thực hiện kỹ lưỡng, tỉ mỉ. Chúng tôi không loại trừ bất kỳ vị trí nào với mong muốn sớm tìm được hố chôn các liệt sĩ" - PGS Cường nói.

Buổi khảo sát, thăm dò còn có sự tham gia của ông Nguyễn Xuân Thắng - thành viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, cũng là người có nhiều năm hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Việc tìm ra vị trí rãnh mộ chôn tập thể các chiến sĩ, ông Thắng nhận xét là hành trình dài trong bối cảnh kỹ thuật tìm kiếm phải vừa làm vừa hoàn chỉnh. Đến nay, các kỹ thuật phục vụ cho việc tìm kiếm tương đối hoàn hảo.

"Từ những năm 1995, khu vực nghĩa địa được giải tỏa để xây dựng Công viên Lê Thị Riêng như ngày nay. Các dấu mốc cũ không còn dẫn đến việc không xác định được vị trí cụ thể ở hiện trường… Với các kỹ thuật đang áp dụng, có thể sớm xác định được chính xác vị trí có hài cốt liệt sĩ" - ông Thắng quả quyết. 

Trước đó, sáng 8-6, đoàn lãnh đạo Trung ương và TP HCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng

Bí thư Trần Phú cùng các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Tiếp đó, đoàn dự hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực công viên.

Chiều 13-6, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM tổ chức khóa lễ trì tụng Kinh Địa Tạng tại Công viên Lê Thị Riêng. Buổi lễ là một phần của lễ tưởng niệm - cầu siêu liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh, do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM tổ chức trên tinh thần phát huy truyền thống "hộ quốc an dân" của Phật giáo Việt Nam, hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026).


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