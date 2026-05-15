"Tick xanh trách nhiệm" vào bữa ăn học đường

Ngày 14-5, Sở Công Thương đã phối hợp với UBND xã Đông Thạnh và Hội Công nghệ cao TP HCM tổ chức hội nghị giới thiệu mô hình suất ăn học đường "Tick xanh trách nhiệm" đến các hiệu trưởng và đơn vị cung cấp suất ăn trên địa bàn.

Mô hình này đặt mục tiêu thu hút khoảng 100 trường học trên địa bàn TP HCM đăng ký tham gia. Dự kiến, lễ công bố mô hình sẽ được tổ chức kết hợp lễ khai giảng năm học 2026-2027 vào ngày 5-9 tới tại phường Tân Mỹ và xã Đông Thạnh.

Nếu các hoạt động thí điểm đạt hiệu quả tốt, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở An toàn thực phẩm (ATTP) cùng các sở, ngành liên quan báo cáo, đề xuất UBND TP HCM cho phép nhân rộng mô hình trên toàn thành phố.

Sở Công Thương TP HCM tổ chức hội nghị giới thiệu mô hình suất ăn học đường “Tick xanh trách nhiệm” sáng 14-5

Chương trình được kỳ vọng góp phần hỗ trợ nhà trường khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác quản lý ATTP đối với suất ăn học đường hiện nay. TS Đào Hà Trung, Chủ tịch Hội Công nghệ cao TP HCM, cho biết đây là chương trình tự nguyện, không sử dụng ngân sách nhà nước mà dựa trên sự đóng góp của các hội công nghệ và sự đồng thuận của phụ huynh.

Theo ông Trung, dù phía sau là hệ thống công nghệ phức tạp với việc ứng dụng blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn nhằm minh bạch hóa chuỗi cung ứng, song giao diện dành cho nhà trường và phụ huynh được thiết kế đơn giản để dễ sử dụng.

Chương trình giúp nhà trường thuận lợi hơn trong quản lý ATTP nhờ hệ thống hỗ trợ minh bạch thông tin, từ đó giúp giáo viên và ban giám hiệu tập trung cho công tác giảng dạy.

Trao đổi với báo chí bên lề sự kiện, ông Trương Văn Tánh, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, cho biết hiện nay, các trường học gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát chất lượng thực phẩm, chủ yếu dựa vào cam kết, hợp đồng và chứng từ nguồn gốc từ phía nhà cung cấp. Ông kỳ vọng mô hình "Tick xanh trách nhiệm" có thể giúp phụ huynh và nhà trường truy xuất nguồn gốc thực phẩm từ khâu cung ứng đến chế biến.

Theo ông Tánh, thời gian tới, địa phương sẽ làm việc với các trường công lập để tuyên truyền, vận động phụ huynh đồng hành với chương trình. Đồng thời, mô hình này dự kiến mở rộng sang các trường tư thục và doanh nghiệp (DN) có bếp ăn tập thể cho công nhân trên địa bàn.

Ông Dương Văn Hồ Vũ, Giám đốc Công ty TNHH Probio - đơn vị cung cấp khoảng 11.500 suất ăn mỗi ngày, cho biết trước những vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm gần đây, DN rất lo lắng. Bởi lẽ, nguyên liệu dù có đầy đủ giấy tờ vẫn tiềm ẩn rủi ro mất an toàn.

Theo ông Vũ, thị trường suất ăn học đường có nhiều đặc thù, trong đó đơn giá thường bị "chốt cứng" trong thời gian dài, không còn phù hợp với mặt bằng giá hiện nay. Chẳng hạn, suất ăn cho học sinh khu vực ngoại thành hiện khoảng 28.000 đồng, trong khi suất ăn xế chỉ khoảng 4.000 đồng, khiến DN phải rất cân nhắc trong bài toán tài chính.

Ngoài ra, DN còn gặp khó khăn về dòng tiền. Do văn bản hướng dẫn ban hành chậm, nhiều trường dù khai giảng từ ngày 5-9 nhưng đến tháng 11 mới thu tiền bán trú. Ông Vũ kỳ vọng nguyên liệu tham gia chương trình "Tick xanh trách nhiệm" sẽ có mức giá hợp lý hơn để DN cân đối tài chính.

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở ATTP TP HCM, thời gian qua, thành phố ghi nhận nhiều vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bữa ăn học đường. Đây là lĩnh vực được cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm trong nhiều năm qua nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh.

Bên cạnh những biện pháp đã triển khai, bà Phạm Khánh Phong Lan kêu gọi phụ huynh phối hợp cùng nhà trường giám sát bữa ăn, kiểm tra nguồn gốc, hóa đơn và chất lượng nguyên liệu, ưu tiên thực phẩm từ các chuỗi cung ứng an toàn hoặc đạt tiêu chuẩn.

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, thời tiết nắng nóng hiện nay tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, trong khi suất ăn tập thể với số lượng lớn rất dễ nhiễm bẩn nếu quy trình vệ sinh không được bảo đảm. "Chưa kể, nếu việc lựa chọn đối tác cung cấp suất ăn thiếu minh bạch thì nguy cơ mất ATTP càng tăng" - bà băn khoăn.



