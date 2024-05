Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ ở các khu trọ công nhân

Mới đây, sau vụ cháy nhà trọ thương tâm xảy ra tại ngõ 43/98/31 phố Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) khiến 14 người chết, 6 người bị thương. Ngày 24-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 52/CĐ-TTg hỏa tốc về vụ cháy nhà dân tại số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Vụ cháy nhà trọ thương tâm xảy ra tại ngõ 43/98/31 phố Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) khiến 14 người chết, 6 người bị thương. Ảnh: Hoài A.

Công điện nêu rõ, song song với công tác tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, ngành, cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC, nhất là Luật PCCC, Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới...

Cụ thể, kiểm tra, phân loại, có ngay giải pháp về PCCC đối với nhà ở cho thuê trọ, dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC, cứu nạn cứu hộ (CNCH) cho người dân, nhất là ở các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn trong dịp nắng nóng.

Tại TP HCM, số liệu thống kê của Sở Xây dựng cho thấy, toàn thành phố có khoảng 60,5 nghìn dãy hoặc khu nhà trọ tập trung do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư với số lượng lên đến 600 nghìn phòng, giải quyết được chỗ ở cho khoảng 1,8 triệu công nhân, người lao động từ các tỉnh, thành khác về sinh sống, làm việc. Trong đó, 60% là nhà trọ độc lập và 40% là phòng trọ người dân ngăn nhà cho thuê.

Về chất lượng, đơn vị này cũng thông tin có trên 90% nhà trọ đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của người lao động, công nhân thuê để sinh sống với diện tích 5m2/người. Tuy vậy, vẫn có khoảng 30% nhà trọ chưa đáp ứng nhu cầu về PCCC.

Phòng trọ chật hẹp, người thuê trọ thường đặt nhiều vật dụng sinh hoạt san sát nhau, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Ghi nhận của phóng viên tại một số khu nhà trọ giá rẻ tập trung đông công nhân, người lao động sinh sống tại các khu vực quận 6, 7, 8, Bình Tân và TP Thủ Đức… không ít nơi đã xuống cấp trầm trọng. Các dãy phòng nối tiếp nhau, hệ thống điện câu mắc chằng chịt, lâu ngày không được nâng cấp. Các lối đi nhỏ hẹp và phương tiện PCCC không được đảm bảo.

Các phòng có diện tích chỉ từ 12m2 đến 25m2 nhưng có từ 2 đến 4 người ở, toàn bộ đồ đạc đều là chất dễ cháy, được sắp xếp trong diện tích sử dụng hạn chật hẹp dẫn đến tải trọng chất cháy khá lớn. Ngoài ra, nguy cơ cháy còn tiềm ẩn từ việc sinh hoạt của người thuê trọ như nấu ăn, sạc các thiết bị điện, đốt nhang...

Lối đi chung thường được trưng dụng làm nơi để xe, phơi quần áo

Những ngày qua, theo dõi thông tin liên quan đến vụ cháy xảy ra tại khu trọ ở Hà Nội, khiến chị N.T.M (quê Đồng Tháp), hiện làm công nhân tại KCN Tân Tạo (quận Bình Tân, TP HCM) bất an trước nỗi lo mang tên "bà hỏa". Là lao động ngoại tỉnh đến TP HCM mưu sinh, tiền thuê trọ được xem là một gánh nặng. Để tiết kiệm, chị chọn thuê một căn trọ xập xệ, giá thuê chưa đến 1 triệu đồng/tháng làm chỗ "chui ra, chui vào" cho 4 thành viên trong gia đình.

Căn phòng trọ với diện tích chưa đến 20m2 được bố trí đầy đủ tiện nghi tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh, bếp gas, nồi cơm điện... phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt. Do diện tích hạn chế nên các thiết bị được đặt san sát nhau, dây điện, ổ cắm chen chúc phía sau, nguy cơ chập cháy điện luôn chực chờ. "Hồi mới lắp đặt cũng khá lo sợ nhưng lâu dần thành quen. Mặt khác, tiền nào của nấy, thuê giá rẻ, thì phải chấp nhận" – chị M. nói.

Thu nhập thấp, người lao động chấp nhận sống trong các nhà trọ cũ kỹ

Thuê phòng giá rẻ, nên anh T.B.H (quận 8, TP HCM) cũng chịu cảnh tương tự. Phòng trọ cũ nát, tường bám đầy rêu mốc, nhiều nơi loang nước tróc sơn thành từng mảng. Các dãy san sát nhau, lối đi chung chật hẹp, tuy nhiên người thuê trọ còn trưng dụng làm nơi phơi quần áo và đậu xe. "Do mái lợp bằng tôn nên mùa hè nóng nực, bức bối lắm, những lúc như vậy tôi phải bật quạt hết công suất nhưng vẫn không đỡ hơn. Chủ trọ dự định sắp tới sẽ chuyển đổi hình thức kinh doanh, không cho thuê trọ nữa nên công tác PCCC & CNCH cũng ngó lơ. Mỗi khi đến các đợt cao điểm nắng nóng là nỗi lo về cháy nổ do chập điện lại xuất hiện" – anh B.H nói.

Một buổi diễn tập PCCC & CNCH cho người lao động tại Khu lưu trú công nhân Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7, TP HCM)

Ông N.T.H chủ khu trọ hơn 100 phòng chuyên cho người lao động thuê tại quận Bình Tân, TP HCM cho biết, để đảm bảo môi trường sống an toàn cho người thuê trọ, các tiêu chí PCCC ngay từ khâu xây dựng đã được ông đặt lên hàng đầu. Chẳng hạn diện tích sử dụng mỗi phòng không nhỏ hơn 10 m2, có cửa sổ thông gió và chiếu sáng tự nhiên; xây dựng bằng vật liệu có chất lượng tốt; có camera an ninh giám sát, bố trí thiết bị phòng, chống cháy nổ...

Song song đó, để ngăn chặn từ gốc, ngoài thường xuyên nhắc nhở người thuê thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong khu nhà trọ, còn phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương tổ chức các buổi phổ biến kiến thức về an toàn PCCC, phương thức thoát nạn để kịp thời thoát hiểm khi có cháy nổ xảy ra. "Việc đẩy mạnh các hoạt động trên sẽ góp phần đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn" – ông N.T.H nói.