Pháp luật

Tiến độ chi trả tiền cho bị hại trong vụ án Trịnh Văn Quyết FLC

Minh Phong

(NLĐO)- Cơ quan thi hành án đang xử lý các đơn yêu cầu thi hành án trong vụ án liên quan Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC.

Cơ quan Thi hành án dân sự TP Hà Nội cho biết sau một tháng triển khai thi hành đại án FLC theo Bản án sơ thẩm số 426/2024 của TAND TP Hà Nội và Bản án phúc thẩm số 598/HS-PT của TAND Cấp cao tại Hà Nội, liên quan đến cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết, cơ quan này đã nhận được 11.806 đơn yêu cầu thi hành án. Tuy nhiên, gần 3.800 đơn trong số đó không đúng quy định.

Trịnh Văn Quyết - Ảnh 1.

Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết tại tòa

Đến nay, Cơ quan Thi hành án dân sự Hà Nội đã ban hành quyết định thi hành án cho gần 7.000 đương sự, tương ứng với số tiền khoảng 1.500 tỉ đồng. Hiện cơ quan này đang tiếp tục xử lý hơn 1.010 đơn yêu cầu thi hành án.

Cơ quan Thi hành án dân sự Hà Nội đã thành lập một tổ thụ lý gồm 11 công chức, một tổ gồm 19 chấp hành viên và tổ kế toán, làm việc hết công suất, kể cả ngày nghỉ, để đẩy nhanh tiến độ thi hành đại án FLC.

Lãnh đạo Thi hành án dân sự Hà Nội nêu rõ chỉ những người có tên trong Phụ lục số 1 và Phụ lục số 3.1 kèm theo bản án mới được quyền nộp đơn yêu cầu thi hành án hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện.

Cơ quan thi hành án khẳng định thực hiện chi trả nhanh chóng, thuận tiện và không được gây khó khăn, phiền hà cho người dân. Dự kiến trong tháng 9-2025, cơ quan sẽ cơ bản hoàn tất việc giải quyết và chi trả cho các hồ sơ yêu cầu thi hành án hợp lệ.

Số lượng bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án FLC lên tới hơn 28.000 người. Bản án của tòa tuyên buộc Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC và Trịnh Minh Huế (em gái Trịnh Văn Quyết) phải liên đới bồi thường cho 133 bị hại số tiền đã chiếm đoạt gần 2,6 tỉ đồng và bồi thường cho những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu bồi thường (27.881 người) trên 1.783 tỉ đồng. Tổng số tiền phải bồi thường gần 1.786 tỉ đồng.

