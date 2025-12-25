HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tiễn đưa ông bà Weiss - những người bạn lớn của Việt Nam

Dương Ngọc

(NLĐO)- Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi thư chia buồn bà Cora và ông Peter Weiss, những người bạn lớn của Việt Nam, qua đời

Được tin bà Cora và ông Peter Weiss (Mỹ), những người bạn lớn của Việt Nam, đã qua đời vào những ngày cuối năm 2025, thay mặt Đảng, Chính phủ và người dân Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi thư chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia quyến ông bà Weiss.

Tiễn đưa ông bà Weiss - những người bạn lớn của Việt Nam - Ảnh 1.

Vợ chồng nhà hoạt động phản chiến Cora và Peter Weiss trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại New York vào năm 2023. Ảnh: TTXVN

Ông Peter Weiss (sinh năm 1925) và bà Cora Weiss (sinh năm 1934), là những người bạn Mỹ gắn bó thủy chung với Việt Nam trong suốt nhiều thập kỷ. Ông bà Weiss đã góp tiếng nói quan trọng vào phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam và sau này là nỗ lực thúc đẩy bình thường hóa quan hệ hai nước.

Trong thời kỳ chiến tranh, hai ông bà đã bảo trợ và ủng hộ mạnh mẽ các hoạt động phản chiến và nhân đạo, qua đó góp phần hình thành dư luận tiến bộ trong xã hội Mỹ ủng hộ Việt Nam. Bà Cora Weiss là một trong những gương mặt lãnh đạo nổi bật của phong trào phản chiến tại Mỹ, kiên trì đấu tranh yêu cầu chấm dứt ném bom, rút quân và tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam.

Sau chiến tranh, ông bà Weiss tiếp tục là nhân tố tích cực thúc đẩy hoạt động của Quỹ Hòa giải và Phát triển Việt - Mỹ cũng như đóng góp tiếng nói mạnh mẽ vận động chính phủ Mỹ dỡ bỏ cấm vận với Việt Nam.

Ông Peter Weiss là một trong những khách quốc tế đầu tiên đến Hà Nội trong bối cảnh đất nước bị bao vây cấm vận. Sau chuyến đi, ông đã trình bày tại Hội nghị các thành viên TNI về tình hình Việt Nam, kêu gọi quốc tế ủng hộ công cuộc tái thiết và vận động Mỹ bỏ bao vây kinh tế với Việt Nam. Chính những nỗ lực này đã tạo nền tảng nhân văn và dư luận tích cực cho tiến trình hòa giải, bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ và để lại di sản quý báu cho quan hệ nhân dân hai nước dựa trên sự đồng cảm, đoàn kết và niềm tin vào giá trị của hòa bình.

Tiễn đưa ông bà Weiss - những người bạn lớn của Việt Nam - Ảnh 2.

Bà Cora Weiss phát biểu tại một sự kiện vào năm 2013, bên cạnh con trai Danny (bên trái) và chồng bà, ông Peter Weiss (bên phải). Ảnh: IPS/RICK REINHARD

Ông bà Weiss cũng luôn quan tâm và gắn bó sâu sắc với ngành ngoại giao Việt Nam. Hai ông bà thường xuyên tham dự và tích cực hỗ trợ các hoạt động đối ngoại của Việt Nam tại Mỹ.

Ở độ tuổi ngoài 90, dù không còn khoẻ, bà Cora và ông Peter Weiss vẫn tham dự cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với bạn bè Mỹ bên lề Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 (9-2024), qua đó cho thấy sự quan tâm của ông bà Weiss đối với Việt Nam cũng như quan hệ Việt - Mỹ. Trong dịp này, bà Cora Weiss vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Hữu nghị, khẳng định sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với quá trình ủng hộ và đóng góp của bà cho sự nghiệp cách mạng của Việt Nam

Tin liên quan

Chủ tịch nước gặp bà Mem Sam On, người bạn gần gũi của nhân dân Việt Nam

Chủ tịch nước gặp bà Mem Sam On, người bạn gần gũi của nhân dân Việt Nam

(NLĐO)- Tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Mem Sam On, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Campuchia và gặp bà Mem Sam On, người bạn gần gũi của nhân dân Việt Nam, luôn ủng hộ, đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước.

Cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo - Người bạn lớn có tình cảm đặc biệt với Việt Nam

(NLĐO)- Ngài Abe Shinzo là nhà lãnh đạo có uy tín quốc tế cao, người bạn lớn thân thiết của Lãnh đạo và Nhân dân Việt Nam. Ông có tình cảm đặc biệt với Việt Nam, luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian cầm quyền.

Tưởng niệm người bạn Mỹ thân thiết và thủy chung của Việt Nam

(NLĐO)- Tối ngày 28-2 (giờ địa phương), lễ tưởng niệm bà Merle Everlyn Ratner - nhà hoạt động cánh tả, người bạn Mỹ thân thiết và thủy chung của Việt Nam - đã được tổ chức trang trọng tại trung tâm TP New York, Mỹ

