Tiện lợi khi khám bệnh không chuyển tuyến

Bắt xe khách lúc 5 giờ từ Đồng Nai lên Bệnh viện Ung bướu TP HCM khám bệnh, chị Nguyễn Thị Hạnh (36 tuổi) cho hay từ khi có quy định mới, việc khám chữa bệnh u tụy của chị tiện lợi hơn trước. Chị Hạnh thuộc trường hợp quy định không cần giấy chuyển tuyến lên cơ sở khám chữa bệnh chuyên sâu đối với một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo theo Thông tư số 01/2025/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 1-1-2025) do Bộ Y tế ban hành.

Nhiều tiện lợi

Chị Hạnh kể việc xin giấy chuyển tuyến tốn nhiều thời gian, đôi khi mất cả một ngày chờ đợi nên người bệnh như chị rất mệt mỏi. Vì thế, khi nghe tin người mắc bệnh hiểm nghèo không cần giấy chuyển tuyến, chị lập tức lên TP HCM điều trị chuyên sâu.

Quy định mới về giấy chuyển tuyến theo Thông tư số 01 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT miễn giấy chuyển tuyến khi đến bệnh viện cấp chuyên sâu áp dụng cho 62 bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao. Trong danh mục này có nhiều bệnh lý nghiêm trọng như: Nhóm bệnh truyền nhiễm và ký sinh trùng nguy hiểm (viêm màng não do lao, u lao màng não, nhiễm nấm ở phổi); nhóm bệnh u ác tính (ở tụy, tuyến ức, tim, trung thất, màng não, hệ lympho, hệ tạo máu); bệnh đái tháo đường có đa biến chứng; một số bệnh lý rối loạn chuyển hóa; một số dị tật bẩm sinh; lupus ban đỏ; ghép tạng; phẫu thuật thay van tim; bệnh Alzheimer, sa sút trí tuệ; thương tật vĩnh viễn…

Người cao tuổi khám BHYT tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM

TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP HCM, cho hay những quy định mới này tạo ra những thay đổi có chiều hướng tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh tham gia BHYT, giảm bớt chi phí đi lại và rút ngắn thời gian chờ đợi. Trong 62 bệnh hiếm, hiểm nghèo thì có 9 bệnh thuộc lĩnh vực điều trị của Bệnh viện Ung bướu TP HCM. Bên cạnh tăng cường tiếp đón, giải thích cho người bệnh theo hướng dẫn mới, bệnh viện cũng chuẩn bị sẵn sàng nhân lực tại các khoa, phòng tham gia hỗ trợ. "Hiện mỗi tháng chúng tôi tiếp nhận 200 lượt bệnh nhân thuộc 9 bệnh hiếm không cần giấy chuyển tuyến đến khám và điều trị. Đây là con số rất nhỏ trong 150.000 lượt bệnh nhân khám bệnh mỗi tháng nên không gặp khó khăn gì. Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân hiểu nhầm cứ là bệnh ung thư sẽ được lên thẳng nơi đây điều trị mà không cần chuyển tuyến nên việc giải thích cũng mất nhiều thời gian" - BS Tuấn thông tin.

Khám chuyên sâu bằng BHYT

Tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM, ông Trần Văn Đáng (78 tuổi, ngụ phường Sài Gòn) tươi cười khi hoàn tất thủ tục chuyển nơi đăng ký BHYT ban đầu từ Bệnh viện Đa khoa Tân Định (Bệnh viện quận 1 cũ) sang bệnh viện này. Nhiều năm qua, ông Đáng khám và điều trị các bệnh đái tháo đường, thoát vị đĩa đệm, đau khớp gối tại bệnh viện cũ. Trước kia, mỗi lần đi khám, ông phải xin giấy chuyển tuyến từ quận 1, giấy chỉ có giá trị 3 tháng/lần, hết lại phải xin tiếp. Việc này khá phiền phức, đặc biệt với những người già như ông. Giờ đây, được đăng ký tại Bệnh viện Y học cổ truyền, mọi thủ tục trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Ông được châm cứu, xoa bóp, điện xung hằng ngày, tất cả đều được BHYT chi trả 100%.

Theo thống kê, trong tháng 9, Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM tiếp nhận 112.043 lượt khám và điều trị ngoại trú cùng 589 bệnh nhân nội trú. Con số này phản ánh nhu cầu điều trị bằng y học cổ truyền kết hợp hiện đại đang tăng mạnh, đặc biệt ở nhóm người cao tuổi có bệnh lý mạn tính. BSCKII Hà Thị Hồng Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM, cho biết trước đây đơn vị được phân hạng là bệnh viện tuyến chuyên sâu nên không nằm trong danh sách đăng ký BHYT ban đầu. Người dân muốn khám chữa bệnh tại đây buộc phải xin giấy chuyển từ tuyến dưới, cụ thể là từ trạm y tế phường hoặc bệnh viện quận/huyện trước đây. "Việc này gây nhiều khó khăn cho người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi và bệnh nhân mạn tính, phải đi khám thường xuyên. Trong khi đó, nhu cầu đến khám y học cổ truyền ngày càng cao" - BS Linh chỉ rõ.

Khám nội trú trước đây không yêu cầu giấy chuyển nhưng lượng bệnh nhân ngoại trú rất lớn, dẫn đến tình trạng quá tải và vướng mắc về thủ tục. Vì vậy, ban giám đốc bệnh viện đã đề xuất và được chấp thuận cho phép đăng ký BHYT ban đầu. Từ ngày 1-6, bệnh viện được cấp 1.000 thẻ BHYT ban đầu, ưu tiên cho bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, người cao tuổi trên 75 và các đối tượng chính sách.

Trong đợt triển khai từ ngày 1 đến 15-10, BHXH phường Nhiêu Lộc, TP HCM phối hợp trực tiếp với bệnh viện hỗ trợ người dân 4 phường trong địa bàn quản lý làm thủ tục ngay tại chỗ. Những người ở phường khác cũng được hướng dẫn thực hiện theo quy định. Ngoài ra, các trường hợp chưa có thẻ hoặc cần gia hạn có thể mua BHYT trực tiếp tại bệnh viện với sự hỗ trợ từ BHXH phường.

"Việc được cấp quyền đăng ký BHYT ban đầu không chỉ giúp người dân thuận tiện mà còn phù hợp với chủ trương phát triển y học cổ truyền. Người cao tuổi hiện nay bị bệnh về xương khớp, thần kinh, chuyển hóa tim mạch… Tâm lý của các bác, các cụ muốn khám gần nơi ở nên việc tạo điều kiện để bệnh viện được khám BHYT là rất tiện lợi cho người bệnh" - BS Linh nhấn mạnh.

Những nhóm được ưu tiên Người có công với cách mạng, cựu chiến binh và người từ 75 tuổi trở lên. Học sinh, sinh viên, học viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp khối ngành sức khỏe đang học tập, thực hành hoặc thực tập từ đủ 90 ngày trở lên tại cơ sở có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT cũng thuộc diện này. Người lao động đang làm việc hoặc đi công tác từ đủ 90 ngày trở lên tại cơ sở khám chữa bệnh BHYT có hợp đồng cũng được đăng ký. Các nhóm khác cũng thuộc diện này gồm trẻ em dưới 6 tuổi; người công tác trong quân đội, công an khi nghỉ hưu; người mắc bệnh cần điều trị dài ngày theo danh mục của Bộ Y tế cùng những nhóm khác tùy theo đặc thù của cơ sở y tế và yêu cầu thực tế tại địa phương.



