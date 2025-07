Tiến Luật gọi Chiến sĩ quả cảm là một chương trình "Quá kinh khủng"

“Chiến sĩ quả cảm" Việt Nam: cảnh hành động thót tim tôn vinh anh hùng an ninh!

Các chiến sĩ trong "Chiến sĩ quả cảm"

Lần đầu tiên tại Việt Nam, "Chiến sĩ quả cảm" - chương trình truyền hình thực tế nhập vai hành động - ra đời để tôn vinh những hi sinh thầm lặng nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, và mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân, thông qua hành trình tái hiện chân thực hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân dưới góc nhìn nhập vai của các nghệ sĩ nổi tiếng.

Cùng với màn ra mắt hoành tráng của 12 chiến sĩ nhập vai đã được công bố trước đó là Tiến Luật, Thành Trung, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Neko Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Liên Bỉnh Phát, Song Luân, Long Hạt Nhài, MONO.

Chiến sĩ quả cảm gây bất ngờ khi công bố 2 gương mặt mới trong đội hình là rapper Binz và người mẫu Hưng Nguyễn.

Binz bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể sắp xếp lịch trình tham gia huấn luyện cùng các đồng đội tại lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ và được tiếp xúc với những người hùng thầm lặng đúng nghĩa của Tổ quốc.

Tuy nhiên, được tham gia nhập vai Chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Cơ động là một vinh hạnh đối với anh. Nói thêm về thắc mắc liệu thể lực của nam nghệ sĩ có đáp ứng được những thử thách khó khăn của chương trình, Binz tiết lộ: "Về mặt thể lực, tôi cũng tự tin đôi chút về sức khỏe của mình. "Chiến sĩ quả cảm" là một trải nghiệm rất thú vị, bởi chính sự khắc nghiệt đó khiến tôi càng thêm trân trọng những Chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Cơ động, những con người đã ngày đêm giữ gìn bình yên cho cuộc sống".

Chiến sĩ quả cảm: Tiến Luật chinh phục độ cao và bí mật cứu mạng!

Phan Mạnh Quỳnh và MONO

Tại họp báo, Tiến Luật tiết lộ thông qua chương trình, anh đã gạt bỏ nỗi sợ độ cao và chinh phục được những thử thách ở độ cao mà bản thân anh hoàn toàn chưa từng nghĩ đến. Bên cạnh đó, anh cho rằng "Chiến sĩ quả cảm" không đơn thuần là chương trình giải trí mà còn mang đến nhiều thông điệp tích cực giúp người dân có thêm kiến thức có thể cứu mạng tất cả mọi người.

Đồng hành cùng Tiến Luật, Phan Mạnh Quỳnh cũng thừa nhận đã thành thật tiết lộ các nỗi sợ cho ê-kíp và nhận ra mình phải trải qua hầu hết tất cả nỗi sợ sau khi ghi hình chương trình. Phan Mạnh Quỳnh duyên dáng cho biết: "Sau chương trình dường như tôi không còn sợ gì. Khi trải qua những việc mà bản thân không nghĩ sẽ làm được, thì cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều".

Các chiến sĩ trong "Chiến sĩ quả cảm"

Lắng nghe những chia sẻ của đồng đội, Tiến Luật bày tỏ người anh ấn tượng nhất là Phan Mạnh Quỳnh, anh rất khâm phục tinh thần luôn sẵn sàng quyết chiến của Phan Mạnh Quỳnh trong chương trình. Khi chứng khiến khoảnh khắc đàn em ngất xỉu trong thử thách thực chiến, Tiến Luật càng quý mến người đồng đội này hơn, bởi vì không chỉ Phan Mạnh Quỳnh mà chính Tiến Luật cũng trải qua cảm giác gần như ngất đi trên thao trường, những cảm xúc mà nam nghệ sĩ gọi là "rất kinh khủng, nó vượt qua giới hạn của bản thân rất nhiều".

"Chiến sĩ quả cảm" có format nhập vai hành động đột phá. Dàn nghệ sĩ nam nổi tiếng từ nhiều lĩnh vực, sẽ hóa thân thành chiến sĩ Công an nhân dân, trải nghiệm thực thụ vai trò của hai lực lượng tiêu biểu: lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ; lực lượng Cảnh sát cơ động. Họ sẽ đối mặt với những thử thách khắc nghiệt: từ huấn luyện thể lực chuyên sâu, học cách sử dụng khí tài hiện đại, đến tham gia những nhiệm vụ "nóng" đầy căng thẳng như giải cứu con tin hay truy bắt tội phạm. Không hề có thông tin hay kịch bản báo trước, tất cả đều là những phản ứng tự nhiên, chân thực đến nghẹt thở. Đây là cơ hội để khán giả chứng kiến sự lột xác đầy ngoạn mục của các nghệ sĩ, từ ánh hào quang sân khấu đến những giây phút cam go trên thao trường, nơi mỗi giọt mồ hôi đều khắc họa lòng quả cảm và tinh thần trách nhiệm. Nghệ sĩ Tiến Luật chia sẻ: "Chiến sĩ quả cảm là một chương trình hoàn toàn khác biệt với những chương trình truyền hình thực tế trước đây. Về tất cả mọi thứ, về những trải nghiệm, về sự cực khổ và khó khăn được tăng lên từng ngày. Tôi có thể khẳng định, đây đúng nghĩa là một chương trình đổ mồ hôi, sôi nước mắt và có cả máu nữa.