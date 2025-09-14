Tiền mất tật mang vì làm đẹp "dạo"

Mới đây, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nữ (28 tuổi, ngụ TP HCM) trong tình trạng mắt trái mất thị lực hoàn toàn, đau nhức vùng hốc mắt và nửa đầu bên trái, kèm theo yếu các cơ vận động của nhãn cầu và mí mắt. Người bệnh cho biết đã được một người quen tiêm filler (tiêm chất làm đầy) tại nhà.

Biến chứng nguy hiểm

Sau khi tiêm filler, cô xuất hiện triệu chứng đau nhức dữ dội, mờ mắt và nhanh chóng mất thị lực. Các bác sĩ xác định người bệnh bị tắc mạch (động mạch trung tâm võng mạc), gây tổn thương nghiêm trọng dây thần kinh thị giác. Do không có chuyên môn nên người tiêm đã tiêm vào các mạch máu bên ngoài thông với mạch máu não, gây tắc động mạch não, dẫn tới choáng với triệu chứng mất thị lực. Sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã áp dụng các phương pháp điều trị khẩn cấp với sự phối hợp của các chuyên khoa mắt, nội thần kinh và tạo hình thẩm mỹ. May mắn, sau khi được điều trị, thị lực của cô gái đã dần hồi phục.

Mới đây, Bệnh viện Da liễu TP HCM cũng tiếp nhận một phụ nữ 36 tuổi (ngụ TP HCM) xăm hồng quầng nhũ hoa ở một spa. Vài ngày sau, vùng xăm rỉ dịch vàng, vài chỗ đóng mài, đau rát. Sau một tuần điều trị bằng kháng sinh, kháng viêm, vùng thương tổn mới khô và giảm đau rát.

Hay một trường hợp khác là thiếu niên 14 tuổi ở Đồng Nai, xem quảng cáo trên mạng xã hội rồi rước thợ về xăm lên ngực. Một tháng sau, vùng xăm nổi nốt màu trắng, sau đó lan nhiều trên ngực. Bác sĩ chẩn đoán u mềm lây lan do nhiễm virus sau xăm, điều trị bằng cách nạo lấy thương tổn trên da.

BS.CKII Lê Thảo Hiền, Khoa Thẩm mỹ da - Bệnh viện Da liễu TP HCM, cho hay biến chứng sau xăm là một vấn đề phức tạp và gây khó khăn trong điều trị. Có 2 dạng biến chứng là cấp tính và mạn tính. Biến chứng cấp tính, như bệnh nhân trên, xuất hiện sau khi xăm vài ngày đến vài tuần. Đây là phản ứng viêm sau khi xăm, gồm viêm da tiếp xúc dị ứng, viêm da do ánh sáng hoặc đợt bùng phát một số bệnh da viêm - tự miễn (vảy nến, bạch biến, lichen phẳng...). Dạng này còn có nhiễm trùng do vi khuẩn, virus hay nấm, nặng nhất là tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân...

TS-BS Trần Văn Dương, Trưởng Khoa Tạo hình Thẩm mỹ - Bệnh viện Chợ Rẫy, tư vấn cho khách hàng

Chọn cơ sở y tế uy tín

Một trường hợp khác là phụ nữ trung niên (quê Đồng Tháp) đến Bệnh viện Chợ Rẫy với tình trạng hai bên mông sưng đỏ, đau nhức, biến dạng nặng. Bệnh nhân cho biết đã tiêm chất làm đầy tại một cơ sở làm đẹp. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nạo, hút nhiều lít dịch nhầy, mủ cho bệnh nhân và làm các xét nghiệm và cho kết quả là ổ mủ có vi trùng họ lao (Non tuberculosis mycobacterium). Các bác sĩ Khoa Tạo hình Thẩm mỹ - Bệnh viện Chợ Rẫy đã phải phối hợp với các bác sĩ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch điều trị lao cho bệnh nhân.

TS-BS Trần Văn Dương, Trưởng Khoa Tạo hình Thẩm mỹ - Bệnh viện Chợ Rẫy, cho hay là bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam nên hằng ngày tiếp nhận nhiều ca biến chứng nặng do làm đẹp. "Nhiều bệnh nhân chữa trị khắp nơi, không hiệu quả mới tìm đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Khi đó, đa số trường hợp đều biến chứng rất nặng, có người có nguy cơ mù mắt hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng cũng không thể phục hồi hoàn toàn" - BS Dương cho hay.

Các chuyên gia khuyến cáo mọi người khi làm đẹp chỉ thực hiện tiêm filler hay phẫu thuật thẩm mỹ tại các bệnh viện, phòng khám thẩm mỹ được cấp phép. Người thực hiện phải là bác sĩ có chứng chỉ hành nghề về tạo hình thẩm mỹ. Không nên tự tiêm filler tại nhà hoặc thực hiện tại các cơ sở không đủ tiêu chuẩn, giấy phép hoạt động. Nếu có dấu hiệu biến chứng (sưng, đau, mất thị lực, khó thở…), người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên môn sâu để cấp cứu kịp thời.

Không nên chủ quan BS Lê Thảo Hiền cho rằng nguyên nhân gây nhiễm trùng là quy trình thực hiện thủ thuật không tuân thủ nguyên tắc vô trùng, vết xăm không được chăm sóc đúng cách. Phản ứng viêm chủ yếu do cơ địa dị ứng với chính chất liệu và màu của mực xăm. Một số trường hợp cơ thể có sẵn bệnh da viêm tự miễn nhưng chưa được điều trị tốt như vảy nến, bạch biến... Sẹo sau khi xăm thường là vì người thực hiện thủ thuật đã xăm mực quá sâu vào trong da hoặc cơ địa sẹo lồi của người được xăm. BS Lê Thảo Hiền lưu ý nên chọn cơ sở xăm uy tín, được cấp phép hoạt động. Hạn chế xăm quá nhiều màu mực hoặc màu mực dễ gây dị ứng như đỏ, cam, tím. Sau khi xăm cần giữ vệ sinh da, thoa thuốc lành da và phòng nhiễm trùng. Tránh để hình xăm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong vòng ít nhất 1 - 2 tháng sau khi xăm.



