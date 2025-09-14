HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tiền mất tật mang vì làm đẹp "dạo"

Bài và ảnh: HỒNG ĐÀO

Biến chứng sau làm đẹp dù được cứu chữa tích cực vẫn không thể hồi phục hoàn toàn

Mới đây, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nữ (28 tuổi, ngụ TP HCM) trong tình trạng mắt trái mất thị lực hoàn toàn, đau nhức vùng hốc mắt và nửa đầu bên trái, kèm theo yếu các cơ vận động của nhãn cầu và mí mắt. Người bệnh cho biết đã được một người quen tiêm filler (tiêm chất làm đầy) tại nhà.

Biến chứng nguy hiểm

Sau khi tiêm filler, cô xuất hiện triệu chứng đau nhức dữ dội, mờ mắt và nhanh chóng mất thị lực. Các bác sĩ xác định người bệnh bị tắc mạch (động mạch trung tâm võng mạc), gây tổn thương nghiêm trọng dây thần kinh thị giác. Do không có chuyên môn nên người tiêm đã tiêm vào các mạch máu bên ngoài thông với mạch máu não, gây tắc động mạch não, dẫn tới choáng với triệu chứng mất thị lực. Sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã áp dụng các phương pháp điều trị khẩn cấp với sự phối hợp của các chuyên khoa mắt, nội thần kinh và tạo hình thẩm mỹ. May mắn, sau khi được điều trị, thị lực của cô gái đã dần hồi phục.

Mới đây, Bệnh viện Da liễu TP HCM cũng tiếp nhận một phụ nữ 36 tuổi (ngụ TP HCM) xăm hồng quầng nhũ hoa ở một spa. Vài ngày sau, vùng xăm rỉ dịch vàng, vài chỗ đóng mài, đau rát. Sau một tuần điều trị bằng kháng sinh, kháng viêm, vùng thương tổn mới khô và giảm đau rát.

Hay một trường hợp khác là thiếu niên 14 tuổi ở Đồng Nai, xem quảng cáo trên mạng xã hội rồi rước thợ về xăm lên ngực. Một tháng sau, vùng xăm nổi nốt màu trắng, sau đó lan nhiều trên ngực. Bác sĩ chẩn đoán u mềm lây lan do nhiễm virus sau xăm, điều trị bằng cách nạo lấy thương tổn trên da.

BS.CKII Lê Thảo Hiền, Khoa Thẩm mỹ da - Bệnh viện Da liễu TP HCM, cho hay biến chứng sau xăm là một vấn đề phức tạp và gây khó khăn trong điều trị. Có 2 dạng biến chứng là cấp tính và mạn tính. Biến chứng cấp tính, như bệnh nhân trên, xuất hiện sau khi xăm vài ngày đến vài tuần. Đây là phản ứng viêm sau khi xăm, gồm viêm da tiếp xúc dị ứng, viêm da do ánh sáng hoặc đợt bùng phát một số bệnh da viêm - tự miễn (vảy nến, bạch biến, lichen phẳng...). Dạng này còn có nhiễm trùng do vi khuẩn, virus hay nấm, nặng nhất là tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân...

Tiền mất tật mang vì làm đẹp "dạo" - Ảnh 1.

TS-BS Trần Văn Dương, Trưởng Khoa Tạo hình Thẩm mỹ - Bệnh viện Chợ Rẫy, tư vấn cho khách hàng

Chọn cơ sở y tế uy tín

Một trường hợp khác là phụ nữ trung niên (quê Đồng Tháp) đến Bệnh viện Chợ Rẫy với tình trạng hai bên mông sưng đỏ, đau nhức, biến dạng nặng. Bệnh nhân cho biết đã tiêm chất làm đầy tại một cơ sở làm đẹp. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nạo, hút nhiều lít dịch nhầy, mủ cho bệnh nhân và làm các xét nghiệm và cho kết quả là ổ mủ có vi trùng họ lao (Non tuberculosis mycobacterium). Các bác sĩ Khoa Tạo hình Thẩm mỹ - Bệnh viện Chợ Rẫy đã phải phối hợp với các bác sĩ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch điều trị lao cho bệnh nhân.

TS-BS Trần Văn Dương, Trưởng Khoa Tạo hình Thẩm mỹ - Bệnh viện Chợ Rẫy, cho hay là bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam nên hằng ngày tiếp nhận nhiều ca biến chứng nặng do làm đẹp. "Nhiều bệnh nhân chữa trị khắp nơi, không hiệu quả mới tìm đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Khi đó, đa số trường hợp đều biến chứng rất nặng, có người có nguy cơ mù mắt hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng cũng không thể phục hồi hoàn toàn" - BS Dương cho hay.

Các chuyên gia khuyến cáo mọi người khi làm đẹp chỉ thực hiện tiêm filler hay phẫu thuật thẩm mỹ tại các bệnh viện, phòng khám thẩm mỹ được cấp phép. Người thực hiện phải là bác sĩ có chứng chỉ hành nghề về tạo hình thẩm mỹ. Không nên tự tiêm filler tại nhà hoặc thực hiện tại các cơ sở không đủ tiêu chuẩn, giấy phép hoạt động. Nếu có dấu hiệu biến chứng (sưng, đau, mất thị lực, khó thở…), người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên môn sâu để cấp cứu kịp thời. 

Không nên chủ quan

BS Lê Thảo Hiền cho rằng nguyên nhân gây nhiễm trùng là quy trình thực hiện thủ thuật không tuân thủ nguyên tắc vô trùng, vết xăm không được chăm sóc đúng cách. Phản ứng viêm chủ yếu do cơ địa dị ứng với chính chất liệu và màu của mực xăm. Một số trường hợp cơ thể có sẵn bệnh da viêm tự miễn nhưng chưa được điều trị tốt như vảy nến, bạch biến... Sẹo sau khi xăm thường là vì người thực hiện thủ thuật đã xăm mực quá sâu vào trong da hoặc cơ địa sẹo lồi của người được xăm.

BS Lê Thảo Hiền lưu ý nên chọn cơ sở xăm uy tín, được cấp phép hoạt động. Hạn chế xăm quá nhiều màu mực hoặc màu mực dễ gây dị ứng như đỏ, cam, tím. Sau khi xăm cần giữ vệ sinh da, thoa thuốc lành da và phòng nhiễm trùng. Tránh để hình xăm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong vòng ít nhất 1 - 2 tháng sau khi xăm.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo