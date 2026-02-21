Tiên phong vươn mình cùng công nghiệp ô tô VIỆT NAM

Nổi bật giữa bức tranh ngành ô tô Việt Nam, những chiếc xe mang thương hiệu KIMLONG xuất hiện như một câu chuyện đầy cảm hứng về bản lĩnh kiên cường và khát vọng tiên phong.

Năm 2025 trở thành "cột mốc vàng" trên hành trình vươn mình mạnh mẽ của KIM LONG MOTOR khi doanh nghiệp không ngừng mở rộng quy mô sản xuất, khẳng định vị thế tại thị trường nội địa và tự tin đưa xe buýt "made in Vietnam" chinh phục quốc tế.

Hệ sinh thái công nghiệp ô tô toàn diện

Những bước tiến vững chắc ấy không chỉ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển mà còn tạo động lực cho sự bứt phá của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

KIM LONG MOTOR bàn giao gần 700 xe buýt cho FUTA Bus Lines để phục vụ 35 tuyến nội đô TP HCM

Trong chiến lược phát triển kinh tế quốc gia, công nghiệp ô tô được Chính phủ xác định là một trong những lĩnh vực trọng điểm, giữ vai trò then chốt trong tiến trình hiện đại hóa đất nước. Đón đầu định hướng đó, Công ty CP KIM LONG MOTOR đã sớm khẳng định tầm nhìn dài hạn thông qua việc đầu tư xây dựng và vận hành một hệ thống sản xuất quy mô lớn tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế.

Với diện tích quy hoạch hơn 600 ha và tổng vốn đầu tư trên 21.000 tỉ đồng, Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô KIM LONG MOTOR Huế được định vị trở thành trung tâm công nghiệp ô tô hiện đại của khu vực, làm chủ toàn diện chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế tạo linh kiện - phụ tùng đến lắp ráp các dòng xe hoàn chỉnh.

Điểm khác biệt của KIM LONG MOTOR không chỉ nằm ở quy mô đầu tư bài bản, mà còn thể hiện rõ ở chiến lược chủ động nắm giữ các công nghệ then chốt. Bên cạnh nhà máy sản xuất, lắp ráp xe buýt đã hoạt động ổn định, trong năm 2025, KIM LONG MOTOR tiếp tục đưa vào vận hành loạt công trình trọng điểm như: Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ YUCHAI; Nhà máy cơ khí - đột dập..., cùng nhiều dự án quy mô lớn sắp được khởi công. Khi toàn bộ hệ thống các nhà máy được vận hành đồng bộ, một hệ sinh thái công nghiệp ô tô hiện đại sẽ hình thành tại Việt Nam, trở thành nền tảng vững chắc để KIM LONG MOTOR hiện thực hóa mục tiêu đạt tỉ lệ nội địa hóa trên 80% trước quý II/2027.

Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ YUCHAI

Không chỉ tập trung phát triển nền tảng nội lực, KIM LONG MOTOR không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường liên kết với các tập đoàn hàng đầu thế giới nhằm nâng cao năng lực sản xuất và đa dạng hóa danh mục sản phẩm. Tiêu biểu là hợp tác với tập đoàn Changan trong việc xây dựng Nhà máy sản xuất ô tô du lịch 5-7 chỗ ngồi Kim Long Trường An Việt Nam. Đồng thời, doanh nghiệp cũng bắt tay cùng LG Energy Solution sản xuất, lắp ráp pin xe điện NCM thế hệ mới nhất ngay tại Việt Nam. Việc trở thành đối tác chiến lược với các tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực ô tô có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự phát triển dài hạn của KIM LONG MOTOR, góp phần hình thành năng lực sản xuất theo chuẩn quốc tế, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đa dạng sản phẩm, nâng tầm trải nghiệm

Nhằm làm chủ công nghệ, thiết kế và nâng cao năng lực sản xuất, KIM LONG MOTOR đã thành lập viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D) quy tụ hàng trăm chuyên gia, kỹ sư trong và ngoài nước. Trên nền tảng nghiên cứu và sản xuất hiện đại, doanh nghiệp không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm, đáp ứng gần như toàn bộ phân khúc xe thương mại với các dòng sản phẩm nổi bật - từ xe buýt giường nằm (KIMLONG 99), xe buýt ghế ngồi (KIMLONG 99-N47, KIMLONG 29-N29...), minibus (KIMLONG X9), xe tải cho đến xe buýt điện (KIMLONG B30-EV, KIMLONG B60-EV...).

Robot tự động tại dây chuyền hàn thuộc Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô KIM LONG MOTOR Huế

Năm qua cũng ghi nhận doanh số ấn tượng của KIM LONG MOTOR với hơn 3.000 chiếc xe được bán ra thị trường. Điều này giúp KIM LONG MOTOR không chỉ trở thành đối tác tin cậy của các doanh nghiệp vận tải lớn mà còn tiếp cận trực tiếp nhu cầu ngày càng phong phú của khách hàng trong nước và quốc tế.

Song song đó, thương hiệu không ngừng mở rộng hệ thống phân phối và trạm dịch vụ trên toàn quốc, triển khai dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp với chế độ bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa lưu động 24/7. Tất cả nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm trọn vẹn, an tâm và khác biệt.

Xe buýt Việt và "cú lội ngược dòng"

Không dừng lại ở thị trường trong nước, năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi những lô xe buýt thương hiệu KIMLONG đầu tiên chính thức xuất khẩu ra thế giới.

KIM LONG MOTOR liên tục ký các hợp đồng xuất khẩu ra thị trường quốc tế

Khởi đầu hành trình vươn mình ra biển lớn, KIM LONG MOTOR ký kết hợp đồng cung cấp thường niên 200 xe buýt cho DAON Mobility (Hàn Quốc) để phục vụ khai thác tour du lịch và đưa đón sinh viên, học sinh. Tiếp nối thành công đó, doanh nghiệp ghi dấu ấn khi ký kết thỏa thuận hợp tác với Cho Thavee cung cấp 3.000 xe buýt điện EV và xe buýt sử dụng động cơ Yuchai mỗi năm, cùng hợp đồng với KIJSETTHI Mobility (Thái Lan) cung ứng 1.000 xe buýt các loại mang thương hiệu KIMLONG. Tiếp nối đà phát triển, KIM LONG MOTOR ghi dấu ấn tại thị trường Philippines thông qua hợp đồng cung cấp 100 xe buýt KIMLONG 99 cho NEXUS STAR CORP.

Trong bức tranh ngành công nghiệp ô tô châu Á, nơi các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan vẫn giữ vị thế dẫn dắt, việc một doanh nghiệp Việt Nam từng bước vượt qua các rào cản khắt khe về kỹ thuật và thương mại để đưa những chiếc xe buýt "made in Vietnam" lăn bánh trên các cung đường quốc tế mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thành công này phản ánh năng lực nghiên cứu, thiết kế và sản xuất của KIM LONG MOTOR, là minh chứng rõ nét về việc một thương hiệu ô tô Việt hoàn toàn có thể tự tin cạnh tranh với các quốc gia phát triển lâu năm.

Dẫn đầu để phụng sự đất nước

Bên cạnh xây dựng chiến lược phát triển sản xuất và kinh doanh của công ty, KIM LONG MOTOR còn tích cực đồng hành với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đến nay, gần 700 xe buýt điện do KIM LONG MOTOR sản xuất đã được bàn giao cho Công ty CP Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines để phục vụ giao thông công cộng tại TP HCM, đóng góp thiết thực vào mục tiêu chuyển đổi giao thông xanh theo Quyết định 876/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Một dây chuyền hàn trong nhà máy của KIM LONG MOTOR

Không chỉ vậy, KIM LONG MOTOR còn ký kết bản ghi nhớ hợp tác với UBND TP Huế và Tập đoàn Phương Trang (FUTA Group) với mục tiêu xây dựng Huế trở thành "thủ phủ công nghiệp xanh" trên nền tảng bảo tồn giá trị di sản văn hóa và môi trường đặc trưng của cố đô. Trong quá trình triển khai dự án, doanh nghiệp trực tiếp tạo ra hơn 3.500 việc làm cho người lao động và đóng góp hơn 1.012 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước năm 2025. Việc đồng hành với nhiều chương trình văn hóa - xã hội mang tầm quốc gia, hướng về cộng đồng càng khẳng định sứ mệnh của KIM LONG MOTOR: Dẫn đầu để phụng sự.

Bằng tầm nhìn chiến lược và tinh thần tự lực, tự cường, KIM LONG MOTOR đã và đang viết nên hành trình phát triển thần tốc, đầy bản lĩnh của một nhà sản xuất ô tô Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Từ những giá trị bền bỉ được kiến tạo hôm nay, doanh nghiệp góp phần lan tỏa động lực, hun đúc khát vọng đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trên bản đồ sản xuất ô tô khu vực và thế giới.