Tiến tới dữ liệu hóa nền kinh tế

Sự kiện ra mắt Hiệp hội Dữ liệu quốc gia (NDA) mới đây nhận được sự quan tâm và kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp (DN) về việc có thể hình thành hệ sinh thái dữ liệu, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Tạo sự phát triển vượt bậc

Trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương - Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Phó Chủ tịch điều hành NDA - nhấn mạnh Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định vai trò quan trọng của dữ liệu và đặt mục tiêu đưa dữ liệu thành tư liệu sản xuất chính.

Theo Phó Chủ tịch điều hành NDA, hiệp hội mong muốn dữ liệu đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc xây dựng các kịch bản ứng dụng dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ dữ liệu; hình thành thị trường dữ liệu, nền kinh tế dữ liệu, công nghiệp dữ liệu. Hiệp hội sẽ là cầu nối giữa các tổ chức, DN, cá nhân trong hệ sinh thái dữ liệu của Việt Nam.

Bên trong trung tâm dữ liệu của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). (Ảnh do Viettel cung cấp)

"Để làm được điều đó, chúng tôi sẽ xây dựng mạng lưới thành viên rộng khắp, đi sâu, bám chắc vào tất cả lĩnh vực, ngành nghề trong đời sống xã hội cần sử dụng dữ liệu. Qua đó tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh, từ cơ quan nhà nước tới tổ chức, DN, cá nhân, góp phần hiện thực hóa các kịch bản ứng dụng dữ liệu của hội viên" - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương nói.

Theo ông Cương, đến nay đã có hơn 400 thành viên là tổ chức, cá nhân tham gia hiệp hội. Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện đều có thể tham gia NDA để tạo một mạng lưới liên kết rộng lớn, chung lý tưởng và mục tiêu đưa đất nước tới thịnh vượng thông qua con đường dữ liệu. Đồng thời, các hội viên có thể nâng cao kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin về việc phát triển dữ liệu và các thành tựu trong lĩnh vực này.

Về mục tiêu sắp tới, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương cho biết hiệp hội sẽ "dữ liệu hóa" nền kinh tế - xã hội, tức đưa dữ liệu vào tất cả lĩnh vực trong đời sống xã hội. Để hiện thực hóa, việc đầu tiên là xây dựng các kịch bản ứng dụng dữ liệu để có cái nhìn tổng thể bước đầu. Ví dụ, nền kinh tế nếu hoạt động dựa trên dữ liệu sẽ giúp tăng trải nghiệm của người dùng, giúp nhà kinh doanh hiểu rõ hơn về thị trường, tối ưu hóa quy trình, cải thiện sản phẩm, dịch vụ và đưa ra quyết định chiến lược. "Dữ liệu sẽ tạo ra sự đột biến cho nền kinh tế, sự phát triển vượt bậc và là yếu tố then chốt định hình mô hình kinh tế lấy dữ liệu làm trung tâm, lấy chuyển đổi số làm nền tảng..." - ông Cương nhìn nhận.

Đầu tư trung tâm dữ liệu

Với vai trò là Phó Chủ tịch NDA, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC, cam kết đóng góp vào việc xây dựng và phát triển của hiệp hội. Với sự hợp tác của các thành viên trong hiệp hội, ông Chính tin rằng ngành công nghệ thông tin Việt Nam sẽ có những bước tiến vượt bậc, từ đó góp phần làm giàu giá trị dữ liệu, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ người dân, DN trong kỷ nguyên số.

Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình cũng được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch NDA. Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Tập đoàn FPT cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư thêm các trung tâm dữ liệu tại Việt Nam.

Tại hội nghị về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mới đây, ông Nguyễn Hoàng Minh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) - Tập đoàn FPT, cho biết DN sẽ đồng hành với việc xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia. FPT IS đề xuất Chính phủ xây dựng hành lang pháp lý cụ thể về dữ liệu quốc gia nhằm hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai.

Cụ thể, cần nhanh chóng có hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 193/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Theo đại diện FPT IS, Việt Nam hiện còn khá nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia chưa được triển khai, còn dang dở. Do đó, các công ty công nghệ mong muốn có pháp lý về việc giao những hệ thống lớn của quốc gia cho các bộ, ngành, địa phương để xây dựng nhanh chóng, bảo đảm chất lượng, an toàn, an ninh cho các hệ thống này.

"Các nước phát triển mạnh về AI như Mỹ và Trung Quốc đều xây dựng được hành lang pháp lý tốt với các sàn dữ liệu hoạt động hiệu quả, giúp các công ty công nghệ có quyền tiếp cận, sử dụng dữ liệu lớn. Chúng tôi cũng mong muốn Việt Nam sớm thúc đẩy xây dựng sàn dữ liệu để các công ty công nghệ, các nhà khoa học có cơ hội tiếp cận dữ liệu lớn, từ đó tạo ra sản phẩm AI đặc thù của Việt Nam" - đại diện FPT IS kiến nghị.

Trước đó, năm 2024, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cũng khai trương trung tâm dữ liệu tại Hòa Lạc. Đây là trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam với quy mô 21.000 m2, 2.400 rack và công suất tiêu thụ điện 30 MW. Trung tâm dữ liệu này lớn gấp 2 lần trung tâm dữ liệu lớn nhất đang được khai thác tại Việt Nam vào thời điểm đó.

Bảo vệ quyền riêng tư Để cân bằng giữa khai thác dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư, theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, có nhiều vấn đề cần giải quyết, từ áp dụng quy định pháp lý chặt chẽ, tăng cường minh bạch trong xử lý dữ liệu, ứng dụng công nghệ bảo vệ quyền riêng tư, khuyến khích đổi mới sáng tạo có trách nhiệm... đến phát triển các tiêu chuẩn đạo đức.