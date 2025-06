Tiếng kêu cứu từ một con đường

Tuyến đường có chiều dài gần 26 km, nền đường rộng 12 m, với tổng mức đầu tư gần 856 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ - do Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Bình làm chủ đầu tư. Tuyến đường nối từ Khu Kinh tế Hòn La (huyện Quảng Trạch) đến cụm công nghiệp xi măng tập trung tại các xã Tiến Hóa, Châu Hóa, Văn Hóa (huyện Tuyên Hóa) - trở thành "đòn bẩy" phát triển kinh tế khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Bình.

Tuy nhiên, hiện tại mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn xuất hiện dày đặc "ổ gà, ổ voi", bề mặt lồi lõm, trồi sụt… khiến việc lưu thông của người dân và phương tiện gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Mặt đường Xuyên Á ở Quảng Bình xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Theo người dân địa phương, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hư hỏng là lưu lượng xe tải nặng lưu thông quá lớn. Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ben, xe chở vật liệu xây dựng gầm rú chạy qua, "băm nát" mặt đường vốn đã hư hỏng. Dưới bánh xe nặng hàng chục tấn, nhiều đoạn nhựa mới được thảm cũng nhanh chóng bong tróc, nứt vỡ chỉ sau một thời gian ngắn.

Người dân địa phương cho biết tình trạng càng trở nên tồi tệ hơn kể từ khi triển khai dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn. Những ngày cao điểm, từ sáng đến chiều, đoàn xe ben chở đất, đá, xi măng qua lại không ngớt. Đặc biệt, nhiều đoạn vừa được vá và thảm nhựa chưa lâu, nay đã bong tróc, hình thành những hố nhỏ, mặt đường sụt lún nghiêm trọng. Các điểm hư hỏng nghiêm trọng nhất tập trung tại các xã Quảng Tiến và Quảng Thạch (huyện Quảng Trạch).

Không chỉ xuống cấp, đoạn qua xã Quảng Thạch còn xuất hiện nhiều vị trí thi công dang dở. Mặt đường bị xới lên nhưng không hoàn thiện, bùn đất tràn ra lòng đường gây nguy hiểm, nhất là khi trời mưa, mặt đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế. Đáng nói, đoạn qua thôn 9 hiện còn khoảng 100 m chưa được thi công, mặt đường hình thành các hố sâu rất nguy hiểm và đã có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra tại đây.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phan Duy An, Chủ tịch UBND xã Quảng Thạch, cho biết tình trạng hư hỏng kéo dài đã nhiều năm và ngày càng nghiêm trọng hơn. Đặc biệt là còn khoảng 100 m đường thi công dang dở, chưa hoàn thiện khiến nhiều vị trí mặt đường bong tróc, lồi lõm, có đoạn trũng sâu, gây khó khăn lớn cho người dân, đặc biệt vào mùa mưa khi nước ngập che khuất các hố.

Ông An nhấn mạnh: "Đây là tuyến đường có vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mà còn kết nối các xã trong khu vực với Quốc lộ 1 và Quốc lộ 12A, đồng thời bảo đảm các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, hiện nay tuyến đường đã xuống cấp nặng gây mất an toàn nghiêm trọng".

Chính quyền địa phương mong muốn các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, đánh giá lại toàn tuyến, sớm triển khai phương án sửa chữa để bảo đảm an toàn cho người dân, tránh để tình trạng kéo dài gây tai nạn và làm lãng phí nguồn lực đầu tư đã bỏ ra trước đây.